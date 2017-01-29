Korkunç Bir Kaza Sonrasında Süper Güce Sahip Olmuş 6 İnsan

Yeryüzünde birçok ilginç hikaye mevcut. Korkunç kazalardan sonra çeşitli yetenekler kazanmış birçok insan duymuşsunuzdur. Bazılarını bilim adamlarının dahi incelediği 6 kişinin şaşırtıcı hikayesini sizinle paylaşıyoruz.

1-Franco Magnani

Franco, bir İtalyan göçmendi. 1960’larda San Fransisco’ya taşındı. Şehre ilk geldiğinde ateşli bir hastalığa yakalandı. Ateşi o kadar yüksekti ki, günlerce yatakta yatmak zorunda kaldı. Nihayet iyileştiğinde, önce çocukluk yıllarındaki anılarını ve doğduğu köydeki evleri hatırlamaya başladı. Aslında hafızası o kadar iyi değildi ancak köyü hakkında gördüğü rüyalarda manzaralar, yapılar ve insanlar görsel olarak o kadar ayrıntılıydı ki, Franco’da bunları çizme isteği uyandı. Çizdiği resimler şahaneydi! Sanki yıllarca resim atölyesinde sabahlara kadar çalışmış birinin eserleriydi. O güne dek Franco’nun, eline fırça almamış olduğuna kimse inanmadı! Gerçekten de inanması zor.

2-Jason Padgett

Jason, bir gece gitmiş olduğu bardan dışarı çıkıyordu. Tam o sırada iki kişi üzerine atladı ve onu fena bir şekilde dövdüler. Sadırganlardan biri öylesine ağırdı ki, Jason’u anında devirmiş ve başını yere, sertçe vurmasına neden olmuştu. Jason 1-2 dakika içinde bilincini kaybetti, uyandıktan sonra hemen eve gitti. Bu sırada gördüğü nesneler arasındaki örüntüleri, nesnelerin örüntülerini görebiliyordu. Liseyken matematiği berbat olan Jason, artık nesneleri matematiksel olarak görme yeteneği kazanmıştı! Doktorlar, yaşadığı beyin sarsıntısının beyninin belli bir bölgesini aktif etmiş olabileceğini söylüyorlar.

3-Tony Cicoria

Tony, bir estetik cerrahtı. Bir fırtına öncesi, annesini ankesörlü telefondan aradı ve gecenin zor geçeceğini söyleyip kapattı. Tam o sırada bir yıldırım, telefon kulübesine ve dolayısıyla Tony’e çarptı. Baygınlık geçiren Tony, uyandığında büyük bir mide bulantısı hissetti. Ancak bu yıldırım çarpıp da yaşayan herkes için geçerli bir durum. Hikaye buradan sonra ilginçleşiyor. Tony, bu günden sonra ne zaman bir piyano sesi duysa içinden bastırılamaz bir dinleme hissi geliyordu. Bazen saatlerce piyano resitalleri dinliyor, bazen yolda duyduğu bir sesi dinlerken ameliyatlara bile geç giriyordu. Sonunda hiçbir müzik eğitimi olmamasına rağmen bir piyano satın almaya karar verdi. Piyano gelir gelmez çalmaya çalıştı. Hiçbir zorlanma olmadan istediği parçaları çalıyordu. Sanki yıllarca konservatuarda eğitim almış gibiydi! Müziği, beyniyle yakalıyordu. Tony, şu anda günde en az birkaç saat piyano çalıyor ve ilk resitalini besteledi bile! Şu anda, Oliver Sacks isimli bir beyin bilimci Tony’nin beynini inceliyor.

4-Ken Walters

Ken Walters, hayatını değiştiren kazayı geçirmeden önce başarılı bir mühendisti. 2005’te bir felç geçirdi. Yaşadığı bu kötü olay onu tekerlekli sandalyeye düşürdü, ancak beyninde daha önce sahip olmadığı bir özelliği de ona armağan etti. Ken, artık bir ressam gibi resim çizimler yapabiliyordu. Dijital ortamda yaptığı resimlerle dikkat çeken Ken, kendi grafik tasarım şirketini kurdu. 51 yaşından sonra EA Games tarafından teklif aldı ve artık bu şirketin oyun grafiklerini tasarlıyor.

5-Nikolai Kryaglyachenko

Nikolai, bir kazadan sonra süper güce sahip olan en genç insanlardan biri. Bir gün, 12 yaşındayken okuldan eve yürüyordu. Yoldaki bir sokak lambasına dokundu ve o anda olanlar oldu. Lamba arızalıydı ve Nikolai’yi büyük bir yükle çaptı. Bilincini anında kaybeden çocuk, kazadan sağ kurtuldu. Ertesi sabah tam kahvaltı yaparken eliden çatal kaydı ancak yere düşeceğine Nikolai’nin koluna yapıştı! Anne babası bu olaya şaşırdı. Sonradan anlaşıldı ki, Nikolai’yi öldürmeyen bu kaza, ona manyetizma özelliği vermişti. Nikolai, artık vücuduna çatal, bıçak, kaşık ne bulursa yapıştırarak arkadaşlarına hava atıyor!

6-Tommy McHugh

Gençliğinde tam bir serseri olan Tom, aynı zamanda bir uyuşturucu bağımlısıydı. Bir gün eroini fazla kaçırınca, beyninin iki yarıküresinde de felç meydana geldi. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Tom, bu olayı atlattı ancak ne yürüyebiliyor ne yiyip içebiliyordu. Gün geçtikçe iyileşti, yemek yemeye başladı. İyileşmesi tamamlanınca ayağa kalkabildi ve kendini bir sanatçının yaratıcılığına sahip hissetti; birşeyler üretmeliydi! O güne dek eline kalem almamış olan ve bir serseri olarak 51 yaşına dek yaşamış olan Tom, o günden sonra resim yapmaya başladı! Her gün 17 saat ve haftada 7 gün boyunca resim yapmaya başladı. Resimlerini görenler gerçekten şaşırıyorlardı. Bu rutinini 2012 yılında ölene dek sürdürdü!