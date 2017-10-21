Korkunç Evleriyle Aklımızı Başımızdan Alan 10 Film

Her biri birbirinden ürkütücü evlerde geçen 10 korku-gerilim filmini sizler için listeledik. Bu listedekiler dışında bu tarza uyduğunu düşündüğünüz filmleri yorumlarda iletebilirsiniz.

Hollywood başta olmak üzere dünyadaki pek çok film sektörünün “korku filmi” konseptinin içerisinde “perili evler” bulunuyor. Genelde iki veya daha fazla katlı, çatılarında sivri bacalar bulunan ve yıllar önce terk edilmiş olan bu evler, çeşitli korku temaları ile rüyalarımıza kadar yolculuk yapabiliyor. Bugün sizlere korkunç evlerle donatılmış 10 film / diziden bahsedeceğim. Eğer korku temalı filmleri seviyorsanız, bu evlerin sizi korkutmak için tasarlandıklarını söyleyebiliriz.

The Amityville Horror (2005)

Gerçek bir kitlesel katliamı canlandırmak için tasarlanmış evde korku dolu anlar geçti.

Channel Zero (2016-günümüz)

İkinci sezonuna başlayan Syfy dizisi, pek çok ürkütücü ana ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında ansızın ortaya çıkan tuhaf karanlık bir ev de var.

Paranormal Activity (2007)

Mother! (2017)

Son yılların en başarılı oyuncusu Jenniffer Lawrance’ın başrolünde yer aldığı filmde, yangın sonrasında yeniden restore edilen bir evin taş ve tahtadan çok daha fazlası olduğunu görmüştük.

American Horror Story (2011 - günümüz)

Crimson Peak (2015)

Tüm korkularınızı açığa çıkaracak bir evin yer aldığı Stephen King imzalı filmde, Jessica Chastain ve Tom Hiddleston gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Tek bir evde geçen filmler arasında son derece iddialı bir yapım.

The Others (2001)

The Changeling (1980)

Eşini ve çocuklarını trafik kazasında kaybettikten sonra yeni bir hayata başlamak için başka bir evde yaşamaya başlayan bestecinin hikayesini anlatan filmde, on yıllar önce gerçekleşen korkunç bir cinayet mahallinin bulunduğu bir ev yer alıyor.

Poltergeist(1982)

It (2017)