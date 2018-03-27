Nesli Tükenen Balinalar, Bu Yıl Bir Doğum Bile Yapmadılar!

Kuzey Atlantik balinaları hakkında uzun zamandır öngörülen tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Bu yıl hiç bir balina, dünyaya yavru getirmedi. Yapılan araştırma sonucunda yayınlanan rapor, ABD’deki resmi Ulusal Deniz Balıkçılığı Servisi’ne ait.

Balinaların yaşadıkları ekosistemi araştıran uzmanlar, bu yıl Kuzey Atlantik buzul balinalarının bir defa bile doğum yapmadıklarını gün yüzüne çıkarttılar. ABD’nin Florida ve Georgia kıyılarında doğum yaptıkları bilinen buzul balinalarının hala hayatta kalan dişilerine yönelik yapılan araştırma, Aralık 2017’den Mart 2018 başına kadar sürdürüldü.

Aslında bu araştırma, yıllardır yapılan bilimsel bir gelenek ve her yıl, balina popülasyonu hakkında önemli bir veri kaynağı sağlıyor. Ancak 2018, bundan sonra bir sürpriz gerçekleşir ve bir dişi balina vakitsiz doğum yapmazsa, ilk defa buzul balinasının doğum yapmadığı yıl olarak tarihe geçecek.

ABD Deniz Kuvvetleri Ulusal Balıkçılık Bürosu adına balina kurtarma programını yöneten Barb Zoodsma, balina yavrularının sonunu görmemiz konusunda endişeli olduğunu aktarıyor. Zira bu tür bağlayıcı bir türün neslinin tehlikeye girmesi, diğer türlerin nesilleri için de önemli bir tehlike. Bildiğiniz üzere balinalar son derece büyük olmalarına karşın, okyanustaki en küçük canlılarla beslenen bir tür olarak besin zincirinin en bağlayıcı halkalarından birisini oluşturuyordu.

Zoodsma, bu durumu tersine çevirmek konusunda umutlu, ancak insanların bunu ne kadar istediklerini düşününce duraksıyor.

ABD kıyılarında dişi sağ balinaların bulunamaması nedeniyle Aralık ayında küçük bir panik yaşanmıştı. Söz konusu balina türü, tipik olarak Kanada’nın kuzey bölgelerine yakın soğuk sularda yaşıyorlar, doğum yapacakları zaman da güneye doğru harekete geçiyorlar. Fakat bu yılki gözlemlerde Ocak ayına dek bir dişi balina bile sıcak sulara hareket ederken görülmedi.

Dünyada sadece 450 adet buzul balinası bulunuyor ve bunlardan sadece 100 tanesi dişi. Hayvanların 17’si 2017 yılında ölü olarak bulundular. Bu balinaların büyük çoğunluğu gemiler tarafından vuruldular ve ıstakoz tuzaklarına takıldılar, şamandıralara çarptılar. Balinaların kesilen yüzgeçleri ya da aldıkları derin yaralar, onların enfeksiyon kapmalarına ve güçsüz kalıp daha derin sulara batmalarına neden oluyor.

2017’deki doğum sezonunda ise sadece 5 adet yavru tespit edilmişti. Ancak tipik olarak bu balinalar, yılda ortalama 17 doğum gerçekleştiriyorlardı. Bilim insanlarının ve dolaylı yoldan tüm insanlığın umudu, balinaların doğum alışkanlıklarını ya da bölgelerini değiştirmiş olmaları. Fakat her şey için çok geç olabilir.