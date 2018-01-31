Türkiye, 20 Yıl İçinde Su Fakiri Bir Ülke Olacak!

Uzmanlara göre eğer önlem alınmazsa, Türkiye, 20 yıl içinde ‘su fakiri’ ülkeler arasında olacak.

İklim değişikliğinin en çok hissedilen bölgelerinden olan Akdeniz havzasında bulunan Türkiye, kuraklık tehlikesini gün geçtikçe daha fazla hissediyor. Kış mevsiminin bitmesine haftalar kalmışken hala ülkenin büyük bir bölümünde kar ve yağmur yağmaması, iklim uzmanları kadar tarım üreticilerini de endişelendiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye’de yağış miktarı, 2009 yılından beri genel olarak %20 azalmış durumda. En çarpıcı örnek ise Aralık 2017’de yaşandı. Bu ayda, bir önceki yılın aynı tarihine oranla %31.7 daha az yağış gerçekleşti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, kış aylarının kuraklıkla geçmesinin yaz kuraklığından çok daha büyük bir tehlike olduğunu söylüyor. Çoğu tarım ürününün yetişmesinin yanı sıra su havzalarının dolması için yağışların en çok bu dönemde olması gerektiğini belirten Prof. Kadıoğlu, "Türkiye şu anda su stresi yaşayan bir ülke. Sürekli susuz kalma korkusuyla yaşıyoruz. 1990'da 3 bin metreküp civarında olan kişi başına su miktarı, 2030-2040'lardan itibaren 700 metreküpe kadar gerileyecek. Dolayısıyla Türkiye resmen su fakiri bir ülke haline gelecek" şeklinde konuştu.

Dünya Bankası tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye, her geçen yıl su fakiri olmaya daha da yaklaşan ülkeler arasında bulunuyor. Şu an kişi başına düşen su miktarının 1500 metreküp iken 2030’da 1100’lere, 2040’larda ise 700 metreküplere kadar düşmesi öngörülüyor.

Kadıoğlu’na göre ülkemizi giderek etkisi altına alan kuraklık ve su sıkıntısıyla nispeten baş edebiliriz. Türkiye’de suyun yaklaşık %70’inin tarımda kullanıldığını belirten Kadıoğlu, gelecekte Türkiye’nin bazı tarım ürünlerini üretmek yerine ithal etmesi gerekebileceğini belirterek şu açıklamayı yapıyor: "Buğday gibi az su kullanan stratejik ürünleri üretmeye devam ederken, şeker pancarı ve pamuk gibi çok su tüketen ürünler dışarıdan alınabilir. Bir kilogram pamuk üretmek için 12 ton su kullanıldığını unutmayalım. Ayrıca Türkiye'de ileride çok iyi tarım arazileri olabilecek bazı bölgeler hızla konut projelerine, yerleşim bölgesi olmaya açılıyor. Bu durum da gelecekte yaşanacak tarımsal üretim sıkıntılarına neden olabilir."