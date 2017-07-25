Uzmanlar, ufukta görünmeye başlayan süper güçlü robotların varlığımızı tehdit edebileceklerini, 'işgalci varlıklar' statüsünde değerlendirilmeleri gerektiğini söylüyorlar.

Yeni bir belgesele açıklama yapan uzmanlar, makinelerin hızlı evrimleri ve bilinçli karar verme mekanizmalarının hızla artması nedeniyle ‘işgalci varlıklar’ olarak sınıflandırılmaları gerektiğini söylüyorlar.

Ve korkutucu olan şu: Bu endişeler, uzun vadeyi kapsamıyor. Bilakis önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bir robot devriminin yaşanabileceği belirtiliyor.

Bu tüyler ürpertici açıklama, İngiltere’de Çarşamba günü yayınlanacak olan bir BBC belgeseli olan Hiper Evrim: Robotların Yükselişi için konuşma yapan uzmanlardan geliyor.

Belgesele konuşan Anglia Ruskin Üniversitesi’nde evrim biyoloğu olarak görev yapan Dr. Ben Garrod:

“Beni endişelendiren şey, robotların etkilerinin insanlığı tehdit edebilecek denli büyük boyutlarda olabileceği. Biz yüz binlerce yıldır, hatta belki de milyonlarca, evrim yaşıyoruz. Fakat bu şeyler buldozer gibi evrim sürecinde önlerine çıkan ne var ne yoksa yıkıp dökercesine gelişiyorlar. Bu gidişatı hangi noktada durdurabileceğiz? Tıpkı işgalci güçlere benziyorlar.”

“Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, en azından fiziksel olarak yapabildiğimiz bir çok şeyde bizi alt eder güce erişmiş olacaklar. Fakat beni asıl korkutan şey, bizim gibi hareket etmeleri, hatta bize benzeyecek olmaları değil. Asıl sorun, bizim gibi düşünmeye başlayacak olmaları” diyor.

Robot devrimi ile ilgili bu tahminler hususunda Dr. Garrod yalnız değil.

Sussex Üniversitesi’nde ‘Bilişsel Robotik’ profesörü olan Owen Holland “Toplumumuzun tümü, yasalarımız, eğitim sistemimiz bilinç üzerine, bilinçli kararlar verme üzerine dayalıdır. Bunun oldukça önemsiz bir şey olduğunu gösterircesine bir öğleden sonrasında laboratuar ortamında bilinç üretmeye başlarsak, bu sefer ‘insan hayatı ne kadar değerli olabilir ki? diye düşünmeye başlayabiliriz. Nihayetinde bu tip bir geliştirimin getirileri pozitif olacaktır fakat, çok ama çok dikkatli olmak zorundasınız. Toplumsal anlamda yıkıcı bir etkiyi beraberinde getirebilir” diyor.

Uzmanların temel endişeleri, robotların kendilerine özgü dünya anlayışlarını ve hatta bir bilinç oluşturuyor olmaları üzerinde yoğunlaşıyor. Robotların bir şeyleri yavaş yavaş bir araya getirme noktasında olduklarını, böylece dünyayı ve kendilerini anlamaya yönelik robotlara özgü bilincin ilk küçük parçacıklarını bir araya getirdiklerine inanılıyor. Bu nedenle de bu konuya acil olarak bir çözüm getirilmesi, denetlemenin mutlaka yapılması hususunda uyarılarda bulunuyorlar.