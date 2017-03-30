Korkuya Hazır Olun: Annabelle 2 İçin Detaylar Geldi!

Son zamanların en popüler korku türü sinema serilerinden Conjuring, ilgi çekici bir spin-off filmiyle tekrar hayat buluyor.

Son zamanlarda yepyeni korku-gerilim filmleri sinemalarda hayat buluyor. Bu filmlerin belki de en popüler serisi "The Conjuring" serisi. Annabelle'i de içeren seri şu ana kadar 900 milyon dolara yakın hasılat elde etmeyi başararak, box-office rekortmenleri arasında girdi.

Şimdiyse The Conjuring serisinin devamı olan ve çok sevilen Annabelle'in yeni filmi Annabelle 2: The Creation gösterime girecek. Yapımın yıldızları arasında Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Anthony LaPaglia ve Yüzüklerin Efendisi'nden Eowyn rolüyle tanıdığımız Miranda Otto yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos ayının ilk haftasında gösterime girecek film 50 milyon dolardan fazla yapım bütçesine sahip.

İlk filmi ile getçekten başarılı bir korku yapımı olan Annabelle, bakalım ikinci filmi, yani The Creation ile nasıl bir yapım ortaya koyacak.