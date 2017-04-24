Korsan Drone Saldırıları Çin'deki Uçuşları Sabote Etti!

Dört adet dronedan oluşan bir grup, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 60'dan fazla uçuşun rötar yapmasına yapmasına ve bazılarının iptal edilmesine neden oldu.

Droneları kontrol eden bir çeşit suç örgütü(en azından öyle oldukları sanılıyor), Çin'deki bir havayoluna saldırı düzenledi. Uçaklara tehlikeli mesafede yaklaşan dronelar, uçuşlara rötar yaptırdı hatta bazı uçuşların iptal olmasına neden oldu. 21 Nisan Cuma günü düzenlenen saldırı 68 uçuşta sıkıntıya sebep oldu. 10.000 kişi uzun süre havaalanında mahsur kaldı.

Garip olaylar zinciri Shuangliu International Airport'da gerçekleşti. 21 Nisan Cuma gerçekleşen olayda, dört adet drone uçakların kalkış yapacağa alana epeyce yaklaştı. 68 uçuştan 58'i yakınlardaki havayollarına yönlendirilirken, 10 tanesi iptal edildi. South China Morning Post'un haberine göre korsan drone uçuşu gerçekleştirdiği tespit edilen bir kişi 22 Nisan Cumartesi günü tutuklandı. Tabii ki tek bir kişinin böyle bir eylemi organize etmesi zor görünüyor zira dört droneu eş zamanlı kontrol edebilmek ciddi maharet gerektiriyor. Olaya karıştığı düşünülen diğer şüpheliler için araştırma sürüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti kanunlarına göre droneların, havayollarının 10 kilometre yakınına yaklaşması yasak ve bunu yapan kişi ciddi bir suça imza atmış sayılıyor. Çünkü dronelar, uçuşlar için büyük bir güvenlik riski oluşturuyor. Söz konusu cihazlar motora çarpabilirler ve uçakların düşmesine neden olabilirler.