Korsan Siteleri Kapatan Rusya’nın Sinema Geliri %11 Arttı

Rus Telekom düzenleyici Rozcomnadzor, 2017 yılında 8 bin korsan internet sitesini kapatmaya yönelik çalışmalar başlatmıştı. Bu girişim işe yaramış olacak ki, paylaşılan içerik hacimlerinde ve sinema gelirlerinde %11 artış meydana geldi.

Tahmin edersiniz ki, korsan yapılaşma her ne kadar kullanıcılar için kimi zaman yararlı gibi görünse de, içeriği hazırlayan ve emek gösteren bireyler için pek hoş olmuyor. Bu bağlamda Rusya 2017 yılında büyük bir girişim yaparak 8 bin korsan internet sitesini engelleme kararı aldı. Karara paralel olarak ise film endüstrisi ile bağlantılı yetkililer ve gruplar, eskiye oranla içerik hacminde ve sinema gelirlerinde %11’lik bir artış olduğunu bildirdiler.

Yerel telekomünikasyon gözlemcisi Rozcomnadzor tarafından İzvestia ile paylaşılan verilere göre, 2017 yılında Rusya, diğer ülkelere oranla korsanla savaşta açık ara öndeydi. Müzikten yazılıma, kitaplardan TV şovlarına kadar her konuda getirilen engellemeler sayesinde orijinal ürünlere gösterilen ilgi çoğaldı.

Rozcomnadzor tarafından site bloklama istatistikleri yanında alıntılanan Rusya Sinema Vakfı'ndan elde edilen verilere göre, “ulusal film dağıtımının toplu gişe ofisi”, yüzde 11 artarak 927.3 milyon ABD Dolar oranına vardı. ( 2016 yılında 837.3 milyon ABD dolarıydı)

Bu noktada orijinal içerik sahipleri, korsan içeriğin kaldırılmasını isteme hakkına sahipler. İçeriği kaldırmayı birden fazla kez reddederek sınırları zorlayanlara ise site engellemesi kararı geldi. Geçtiğimiz Ekim ayında yapılan kesin değişiklikler sonucu, kalıcı olarak engellenen bu siteler, arama motorundan da kaldırıldı.

Gelen yeni tasarılarla birlikte korsanla mücadele araçları artış gösterdi. Yeni önerilere göre, korsan siteler her hangi bir mahkeme sürecine ihtiyaç duyulmaksızın engellenebilecek. Sizce aynı sistem Türkiye içinde gelmeli mi? Siz korsan içerikler hakkında ne düşünüyorsunuz?