Korsan Temalı Oyun 'Sea of Thieves' Yeni Bir Beta Sürecinde

Xbox One ve PC oyuncularına özel olarak piyasaya çıkmaya hazırlanan Sea of Thieves muhtemelen son kez, kısa bir beta sürecine girmiş durumda.

Daha önce beta sürecine katılan herkesin (özellikle de arkadaş grubuyla oynayanların) istisnasız çok eğlendiği, buna rağmen uzun vadede oyun içi serbestliğin azlığından ötürü, sıkıcı olup olmayacağı tartışılan Sea of Thieves, çıkışına az bir süre kalan 2 günlük son bir beta sürecine girdi.

20 Mart 2018 tarihinde Xbox One ve PC sahipleri için piyasaya çıkmaya hazırlanan ve Rare tarafından geliştirilen korsanlık temalı çok oyunculu Sea of Thieves, daha önceki beta süreçlerinden alnının akıyla çıkmayı başarmıştı. Özellikle uzunca süredir neredeyse korsan temalı hiçbir oyun görmeyen oyun piyasasını (Assassin's Creed: Black Flag'i pek de saymamak lazım) oldukça hareketlendiren oyunun, bu son betasına da katılmak için öncekilerle aynı şartlara sahip olmalısınız. Ya oyunu iki platformdan birinde ön-siparişle satın almış olmanız, ya da Rare'in başlattığı 'Insider' programına dahil olmuş olmanız gerekiyor.

Ayın 25'ine kadar yeni kapalı betası sürecek olan Sea of Thieves piyasaya çıktıktan sonra yenilikçi güncellemeler alırsa uzunca yıllar gündemden düşmemesi olası. Oyunla ilgili yayınlanan son videolardan birine hemen yukardan ulaşabilir, yapımla ilgili fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.