Özellikle oyun dünyasının muzdarip olduğu korsan yapımlarla mücadele için farklı bir yol deneyen yapımcılar, kendi oyunlarını Pirate Bay gibi sitelere koyarak bir deneme yapmış, ve olumlu sonuçlar almışlar.

Oyun geliştiricileri on yıllardır korsanlığa karşı nasıl mücadele edeceklerinin yolunu bulmaya çalışıyorlar. Korsanlığın önüne geçmek için tasarlanan ve DRM adı verilen açıklar, korsanlardan gelen saldırı dalgalarına engel olma noktasında çok az işe yaradı. Bunu gören bir grup geliştirici daha az mücadeleci bir yöntem ortaya koymaya karar vermiş ve oyunlarını Pirate’s Bay gibi yerlere koymuşlar. Aylar sonra (hatta bazen yıllar) yaptıkları şey her ne kadar satışlarını arttırmaya yetmemişse de, kayda değer bir deney olabileceğini görmüşler.

TinyBuild’den Alex Nichiporchik ‘No Time To Explain’ adlı komedi platformunu, hemen hemen tüm karakterleri küçük korsan yapımlarla kaplayarak, 2011 yılında Pirate Bay’e koymuş. Yaptığı şeyin ses getirdiğini ve insanlar arasında etkili olduğunu söyleyen Alex, aradan geçen 6 yıla rağmen hala bu konuyla ilgili e-posta mesajları aldığını söylüyor.

“Bunlar arasında özellikle aklımda kalan bir tanesi No Time To Explain’in korsan versiyonunu indirdikten sonra yeterince ödeme yaparak oyunu satın almış, ve o zamandan beri takipçimiz olmuştu. Kesinlikle iyi bir karar verdiğimize inanıyorum. Herhangi bir sıkıntı duymadan oyununuzu korsan sitelerde yayınlamanız, bazılarının dikkatini çekiyor. Üstelik siz de bu yaptığınız şeyle eğlenebiliyorsunuz. Bir anlamda da oyununuzun virüs ya da zararlı bir yazılıma dönüşmesine de engel olmuş oluyorsunuz” diyor Nichiporchik.

Fakat her ne kadar yaptıkları deney bu anlamda başarılı olsa da, bunu sıklıkla yapmadıklarını zira Valve, GOG ve Nintendo gibi firmaların bundan hoşlanmayabileceklerini söylüyor. "Onların yerinde olsaydım, ben de korsanlığa destekçi olan bir geliştiricinin oyununa pazarlama fırsatı vermezdim" diyor Nichiporchik.

Darkwood’dan Stachaszewski ise bu konuda şöyle söylüyor: “Geliştiriciler olarak, öyle ya da böyle yapacağımız oyunun kırılacağını bile bile, korsana karşı oyunu satın alan oyuncular için uygun gibi görünen bir yöntem olan DRM ile mücadele vermeye devam edebiliriz. Ya da korsanlık kavramının yok olmayacağını kabul ederek, oyuncuları, oyun geliştirmenin zorlukları ve kara borsa hakkında eğitmeyi deneyerek, en azından bazılarının doğru şeyi yapacaklarına güvenmeyi tercih edebiliriz.”