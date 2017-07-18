Kriptolu para birimi ile yatırım yapılabilen bir şirketin hesabı, bir bilgisayar korsanının sanal cüzdanına bağlandı. Şirketin elinde bulunması gereken tüm kriptolu Ether’e el koymak isteyen korsan için gereken tek şey 3 dakikaydı.

Modern dünyanın soygunları ve soyguncuları da değişti. Çünkü para da değişiyor ve devletlerin yasalarının kontrolünden çıkıyor. Bugün Ether ve Bitcoin gibi sanal para birimlerinin dünya çapında yatırımları oluyor ve sanal bir borsa sistemi üzerinden değerleri belirleniyor. Dünya ekonomisi giderek kriptolu para birimlerine göre şekillendirecek ticari bir döneme giriş yapmadan önce, gelişmiş ülkeler güvenlik önlemleri almak isiyorlar.

CoinDash kriptolu para birimi Ether’in geçtiği bir sanal borsa. 17 Temmuz günü başlattığı yatırım kampanyasında ise büyük bir sıkıntı yaşadı. Yatırımcılar ellerindeki Ether’i CoinDash’e yatıracaklar ve böylece büyük bir bağış toplama turu yapılacaktı. Fakat hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi…

"Web sitesi saldırıya uğramıştır"

Hackerlar, kampanyayı önceden haber almışlar ve şirketin internet sitesine sızıp çok küçük bir ayrıntıyı değiştirmişlerdi: Etherium cüzdan adresi. Bu küçük değişiklik sayesinde korsan, şirket hesabına gelen bütün Ether’leri kendi cüzdanına yönlendirmeyi başardı ve bunun için kendisine 3 dakika yetti de arttı bile.

Olayın ardından bir açıklama yapan şirket, “Kampanyamız sırasında talihsiz bir saldırı yaşadığımızı duyurmak zorundayız. Saldırının maliyeti toplam 7 milyon dolar" (25 milyon TL)

"Eğer korsanın hesabına Ether gönderdiyseniz, lütfen bu formu doldurun."

Olayın ardından öfkeli yatırımcılar Reddit üzerinden isyanlarını dile getirdiler. Hatta şirketin iç sızıntılar yaşadığını bile ima ettiler. CoinDash ise paralarını hackerlara kaptırdığı kullanıcılardan özer diledi ve paraları iade edeceğini duyurdu.

Korsanlar ise sadece 3 dakikada kazandıkları 7 milyon doların muhtemelen tadını çıkartmakla meşguller.