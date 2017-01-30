Resident Evil 7, Bir Haftadan Az Sürede Kırıldı!

Korsanlar, beş gün önce çıkan Resident Evil 7'nin crack'ini şimdiden yaptılar.

Resident Evil 7: Biohazard, 24 Ocak'ta resmi olarak oyunculara sunulmuştu ve oyun şu an oldukça popüler durumda. Fakat, bu kadar popülerlik her zaman iyi olmuyor. Zira korsanlar, oyunu bir haftadan kısa sürede kırmayı başardılar.

Hatırlayacak olursanız yaklaşık bir sene kadar önce dünya genelinde pek çok oyunun crack'ine imza atan 3DM ekibi, Just Cause 3'ün crack'ini bir türlü yapamamış ve sonunda pes etme noktasına geldiklerini açıklamışlardı.

Bunun nedeni ise Denuvo adlı son derece güçlü bir şifreleme sistemi. FIFA 17, PES 2017, Battlefield 1, Titanfall 2, Dishonored 2, Watch Dogs 2, Dead Rising 4 ve daha pek çok yeni oyunda olduğu gibi Resident Evil 7: Biohazard'da da Denuvo şifreleme sistemi mevcut.

Bu sistem, korsanları yılma noktasına getirse de benzer şey Resident Evil 7 için geçerli olmadı ve oyun, piyasaya çıkmasının üstünden geçen 5 günün ardından kırıldı.

Bu durum her ne kadar oyun geliştiricileri için önemli bir sorun olsa da, oyunlara para vermek istemeyen oyuncuları da bir bakıma haklı çıkarıyor. Çünkü böylesine sağlam fiyatlardaki oyunlara para verenler, bir süre sonra bu oyunların kırılıp ücretsiz şekilde oynanabileceğini görünce haliyle rahatsız oluyorlar ve haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Burada da suç, Denuvo'nun oluyor.

Daha önceden Crytek, Playdead ve Bethesda gibi firmalar, oyunlarında Denuvo'yu kullanmama kararı almıştı. Eğer Capcom da Resident Evil 7'nin kırılmasının ardından benzer bir karara imza atarsa, Denuvo karşıtı oyuncu kitlesini kendine çekmeyi başarabilir.

Şu an için Denuvo cephesinden bir açıklama gelmiş değil. Muhtemelen onlar da önce Capcom'un atacağı adımları bekliyorlar.