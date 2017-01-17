Korsanların YouTube’a Kolayca Porno Yükleyebildikleri Ortaya Çıktı!

Bilgisayar korsanlarının birkaç hile ile YouTube’un yasaklarını aşarak siteye kolaylıkla porno filmler yükleyebildikleri ortaya çıktı.

YouTube’a video yükleyebilmek için belirlenen bazı kriterleri göz önünde bulundurmak zorundasınız. Şirket, özellikle porno içeriklere karşı oldukça hassas ve bu konuyla ilgili asla taviz vermiyor. Fakat bilgisayar korsanları, YouTube’un bazı açıklarından faydalanıp ‘seksüel içerik kuralları’nı devre dışı bırakarak kolayca porno filmler yükleyebiliyorlar.

Torrentfreak’in aktardığı bilgilere göre pek çok korsan, bu yolla YouTube’a porno filmler yüklemiş. YouTube’un bu tarz içerikleri ortadan kaldırmak için kullandığı yöntemlerden bir tanesi, videonun telif haklarıyla ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol etmek. Sitede yer alan içerik-ID yazılımı videoların her birini hızlıca tarıyor ve telif haklarının çiğnenip çiğnenmediğini kontrol ediyor. Ayrıca kullanıcıların şikayetleri ve gelen yorumlar da bu tarz videoların tespit edilmesi için başvurulan bir başka yöntem.

Korsanlar ise YouTube’un belirlediği sistemi aşabilmek için videoları önce siteye yüklüyor, fakat videoları herkese açık olarak yayınlamıyorlar. Bu da YouTube’un videoyu denetleyememesine sebep oluyor. Listeye girmeyen bu videolara ait URL’ler bir başka siteye gömüldüğünde içerik, kontrol mekanizmasından bağımsız bir şekilde oynayabiliyor. Bu sayede de söz konusu içerikler, YouTube’un kontrol sisteminden kaçmayı başarıyor.