Koskoca Thanos, Fornite Oyuncularına Geyik Malzemesi Oldu

Avengers: Infinity War'la en kaliteli kötü karakterlerden biri olan Thanos, Fortnite oyuncularına geyik malzemesi oldu.

Marvel'dan Thanos, Fortnite'ın yeni oynanabilir karakteri. Ancak herkes onunla oyun oynamak yerine onu dans ettirmeyi tercih ediyor. Thanos, Fortnite oyuncuları ve video editörleri için birer saplantı haline geldi. Konsept basit: Fornite'taki bir evde Thanos'u dans ettirin ve onu Marvel filmlerinden çeşitli sahnelere yerleştirin.

"-Yaptın mı?

-Evet

-Neye mal oldu?

-Her şeye!"

Thanos oyunu daha da çekici kılıyor. Fortnite'ta zaman kısıtlı ve hemen hemen her oyuncu vaktini onu elde etmeye çalışarak harcıyor. Ayrıca Thanos, yukarıda görmüş olduğunuz videoya da konu oldu.

Thanos ayrıca çeşitli Reddit giflerine ve videolarının da konuğu durumunda. Fornite ve Marvel hayranlarını epey eğlendiren bu akım, uzun bir süre daha devam edebilir. Thanos'u bu şekilde görmek ve karaktere sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken birkaç görev var ve bu görevler oyuncuların söylediğine göre pek de kolay değil. Eğer bu karaktere sahip olmak istiyorsanız şimdiden kolay gelsin.