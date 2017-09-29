Kota Sorununu 'Vana' ile Ortadan Kaldıracak İcat: NetValve

Ay sonu gelmeden biten kotalardan bıktınız mı? Korkmayın, yardım çığlıklarınıza NetValve yetişti. Bir hamleyle interneti kısmanıza yardımcı olacak olan bu icatla internetinizi rahatlıkla kontrol edebileceksiniz.

İnterneti vana ile kontrol edebilen mühendislik harikası icat ile kota sorununuza kökten çözüm bulmaya hazır mısınız? Göreceğiniz bu vana ile kotanızı rahatlıkla kontrol edebileceksiniz.

İlker Dağlı, geliştirmiş olduğu NetValve isimli icadı için IndieGoGo üzerinden bağış kampanyası başlattı. 50.000 dolarlık yardım kampanyası için ilk etapta sadece 75 dolar toplayabilen Dağlı, interneti vana ile kontrol etmenizi sağlayan icadıyla yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor.

Kasanızın yanına şık bir ürün olarak kullanabileceğiniz NetValve, oldukça işlevsel görünüyor. Nasıl çalıştığı hakkında YouTube'a bir video yükleyeyen İlker Dağlı, oldukça yaratıcı olan icadı için ciddi bir destek bekliyor.

İnternet kotası sorununu kökten çözebilecek Dağlı'nın icadının çalışma prensibi ise oldukça basit. İnternetinizi sınırlamak istediğiniz zaman vanayı çeviriyorsunuz ve interneti bir hamleyle kısıyorsunuz. Aşağıdan NetValve'nin tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.