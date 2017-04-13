NASA, Bu Ayın Sonunda Uzaydan 4K Canlı Yayına Başlayacak!

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 26 Nisan 21.30'dan itibaren 4K çözünürlükte canlı yayına başlıyor.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nundan (ISS) 4K ultra-yüksek çözünürlüklü ve canlı olarak, Amazon Web Servisi'nin yanı sıra Las Vegas’ta kurulan bir çevrimiçi platforma canlı olarak yayın yapacak.

"Yıldızlara Ulaşmak: Geleceği NASA ve Hollywood ile Bağlamak" başlıklı canlı yayına bir de gazeteci katılacak. Teknolojinin hem bilimsel araştırma hem de film yapımı seviyesine çıkmasına nasıl yardımcı olduğuna dair konu başlıklarının ele alınacağı tarih ise 26 Nisan 2017.

Hem görüntüleme donanımı hem de bulut sistemleri, daha yüksek çözünürlüklü videoyu canlı olarak izlememizi sağlayacak. 4K çözünürlükteki canlı yayın, Aralık ayında bir Japon uzay aracı tarafından ISS'e teslim edilen bir yayın kamerası aracılığıyla aktarılacak. Epic Dragon HD adındaki kamera, standart videolara oranla dokuz kat daha yüksek olan 6K'a kadar çözünürlük kapasitesine sahip. Bu yüksek çözünürlüklü kamera, videoyu web platformuyla uyumluluk için dönüştüren NanoRacks tarafından bir kodlayıcıyla eşleştirileceği için görüntünün uyarlanmış bir versiyonunu izleyeceğiz.

İzleyicilerin tam efekti görebilmeleri için 4K kapasiteli ekrana ihtiyaçları var, ancak NASA'nın Facebook sayfasında ve NASA televizyonunda daha düşük çözünürlüklerde izlemek zorunda kalan uzay meraklıları için de eş zamanlı yayınlar başlatılacak.

Yeryüzünden 400 kilometre uzakta bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu meteoroloji, jeoloji, coğrafya, uzay araştırmaları için kullanılan en büyük gezegen dışı araştırma merkezi özelliğini taşıyor.

Canlı yayın akışı, 26 Nisan'da saat TSİ 21.30’da bahsi geçen platformlarda başlayacak.