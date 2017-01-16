Kötü Alışkanlıklarınızdan Kurtulmanızı Sağlayacak 3 Teknolojik Cihaz

Birçoğumuzun muzdarip olduğu kötü alışkanlıklardan kurtulmanızı sağlayacak üç teknolojik cihaz önerisinde bulunduk.

Birçoğumuzun kötü alışkanlık vardır. Hatta kötü alışkanlığı olmayan insan yoktur desek yanlış olmaz sanırım. Ancak gelişen teknoloji, bu kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmamıza yardımcı olabilir.

Alex

Kambur durmak, birçoğumuz için sorundur ve bu, ilerleyen yaşlarda büyük bir sorun haline gelebilir. Alex adlı bu cihaz ise bu sorunun önüne geçmek için tasarlanmış. Kulaktan boyuna uzanan bir yapısı olan cihaz, kullanıcı kambur durduğunda hafif bir titreşim vererek kullanıcıyı uyarıyor.

Saent

Çalışmanız gereken zamanlarda, internette ya da sosyal medya sitelerinde boş boş dolaşıyorsanız Saent adlı bu cihaz tam size göre. Eğer bir ya da birden fazla sitenin sizi çalışmaktan alıkoyduğunu düşünüyorsanız, Saent’e basıyorsunuz ve o site ya da siteler, cihazın bilgisayardaki uygulaması aracılığıyla tercihinize bağlı olarak 10 dakika ile 2 saat arasında erişime engelleniyor.

Hidrate Spark

Düzenli su tüketimi, beyne giden kan akışını artırır ve çalışanların daha verimli olmasını sağlar. Ancak çoğumuz, aklımıza gelmediğinden gün içerisinde yeterince su içmeyiz. Hidrate Spark’ın içindeki LED ışıklar ise periyodik olarak yanıp söner ve size su içmeniz gerektiğini hatırlatır.