Fortnite Mobile, 4 Ay Boyunca Samsung Galaxy Note 9'a Ait

Epic Games ve Samsung arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Fornite Mobile, 4 ay boyunca yalnızca Samsung Galaxy Note 9 kullanıcıları için gelecek; indirme erişimi PlayStore'da bulunmayacak.

Geçtiğimiz günlerde Samsung’un ilginç bir strateji ile son dönemin en popüler oyunlarından biri olan Fortnite’ı anlaşma yapmaya ikna ettiğini duyurmuştuk. Anlaşmaya göre Fortnite Mobile 1 ay boyunca yalnızca Samsung Galaxy Note 9 sahipleri tarafından oynanabilecek bu sürenin bitimi ardından başka firmalara ait android cihazlara erişim hakkı verilecekti. Temel anlamda Fortnite Mobile’ı oynayan ilk isimlerden olmak istendiği takdirde tek çare Samsung Galaxy Note 9 sahibi olmak olarak gözüküyordu

Bugün ise bu anlaşmanın detayları bir nebze daha geliştirildi. Epic Games tabanlı Fortnite Mobile’ın 4 ay boyunca Samsung himayesi altında olacağı ortaya çıkarıldı. Oyun ilk 4 ay boyunca yalnızca Samsung’un resmi kaynakları üzerinden indirilebilecek. Fortnite’ın bu hamle ile %30’luk Google kesintisinden kurtulmayı amaçladığı tahmin edilse de oyunun ilk 4 ay boyunca tek bir telefon modeli tarafından desteklenmesi oldukça ilginç bir pazarlama stratejisi olarak göze çarpıyor.

Diğer bir yandan Epic Games’in de onayışla birlikte erken Samsung Galaxy Note 9 siparişlerinin bir oyun içi para birimi olan 15.000 V-Bucks (Yaklaşık 150 dolar değerinde) ile geleceği resmiyet kazanmış durumda. Temel anlamda 9 Ağustos'ta başlayacak ve 4 ay sürecek bu anlaşma, Samsung’un elini bir hayli geliştirecek olsa da Fortnite Mobile’ın 3. parti yazılımlar ile diğer android kullanıcıları tarafından da erişilebilir olacağını öngörmek mümkün.