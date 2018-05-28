Öğrenciler ve Öğretmenleri Kendi Teleskoplarını Yaptı

Mudurnu ilçesinin Samat köyünde öğrenciler, kendi imkanları ile biriktirdikleri paralarla teleskop yaptılar.

Zafer Türk Ortaokulu'nda eğitim ve öğretim hayatını sürdüren 5 öğrenci, fen bilimleri öğretmenlerinin de yardımıyla kendi teleskoplarını yapmayı başardı. Öğrenciler, toplam 1.800 TL'ye mal ettikleri teleskopla gözlem keyfini yaşıyorlar.

Öğrenciler, 3 günlük bir çalışmanın ardından 6 inçlik bir teleskop yapmayı başardılar. Yaklaşık 21 saat boyunca cam aşındırma işlemi yaptıklarını belirten fen bilgisi öğretmeni Mehmet Çeltek, şunları söyledi: "Çalışma sonunda Ronchi testi yaparak ayna camının tüm yüzeyinin cilalanıp cilalanmadığına baktık. Testleri yapılan camı alüminyumla kaplamak için İstanbul'da bulunan bir firmaya gönderdik. Teleskop yaklaşık bin 800 liraya mal oldu. Piyasadaki teleskoplara baktığınız zaman bize çok daha uygun fiyata geldi."

Açılışına okulun öğretmenleri ve öğrencilerinin yanı sıra velilerin de ilgi göstererek katıldığı teleskop, kısa süre içerisinde köy halkının da ilgi odağı oldu. Biz de bu vesileyle bilgiye ve bilime adanmış öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen öğretmenimizi tebrik ediyoruz.