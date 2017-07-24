Kredi Kartıyla İnternet Alışverişi İçin Son Tarih 17 Ağustos

Eğer 17 Ağustos 2017 tarihine bankanızın müşteri hizmetleriyle iletişime geçmezseniz, kredi kartınızla internet üzerinden alışveriş yapamayacaksınız.

BDDK, 27 Ekim 2016 tarihinde aldığı bir kararla kredi kartı sahiplerinin açık bir talebi olmaması halinde 17 Ağustos 2017 tarihinden sonra kartlarının internet alışverişine kapalı olacağını açıklamıştı. Eğer hala bir talimatta bulunmadıysanız 17 Ağustos tarihi, kredi kartınızla internetten alışveriş yapacağınız son tarih olacak.

Bu tarihe kadar kredi kartınızın hem yurt içi hem de yurt dışı alışveriş işlemlerine açık olmasını istiyorsanız, bankanızın müşteri temsilcileriyle, şubeleriyle ya da internet siteleri üzerinden iletişime geçmeniz gerekiyor.

Aşağıda tüm kredi kartlarına ait bankaların müşteri hizmetleri numaraları yer alıyor. Yaklaşık 3,5 haftalık bir zaman kalmış olsa da ileride sıkıntı yaşamamak adına bu işlemi erkenden halletmenizi tavsiye ederiz.