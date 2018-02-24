Bu yazımızda, son zamanlarda çok sık duyduğumuz kredi kartı kopyalama olaylarından nasıl korunabileceğinizi anlattık.

Dolandırıcılar, ATM'lere veya POS cihazlarına yerleştirilen Skimmer adındaki cihazlar sayesinde kart bilgilerimizi kopyalayabiliyor. Peki bu can sıkıcı durumdan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor?

Skimmer Nedir?

ATM'lere veya ödeme yapılan POS cihazlarına yerleştirilen Skimmer'lar basitçe, kredi kartı bilgilerini kopyalamakla sorumlu olan birimdir. Dolandırıcılar, kopyalanan kart bilgilerini kullanarak klon kartlar üretiyor ve kolayca hesaptaki parayı çekebiliyor. Kaspersky araştırmacısı Stefan Tanase'ye göre birçok banka, çipli kartlara geçiş yapmış olsa da bu sorunun önüne geçemiyor. Çünkü kartlar çipli bile olsa, veriler manyetik kısımda saklanmaya devam ediyor. Geriye dönük uyumluluk sağlaması için yapılan bu uygulama, beraberinde bu tarz riskleri getiriyor.

ATM'lerin kart okuyucu kısmına bu cihazları yerleştiren dolandırıcılar, kart şifresini öğrenmek için de kurdukları kamera düzeneklerinden faydalanıyor. Bazıları, işi iyice çığrından çıkarıp direkt olarak tuşları değiştiriyor. Böylece, yerleştirilen yeni tuşlar sayesinde kolayca kart şifresini öğrenen dolandırıcıların önünde hiçbir engel kalmamış oluyor.

Üstteki görselde, sahte kart okuyucu takılmış bir ATM'yi görüyorsunuz. Bunu nasıl anlayacağım derseniz, şimdi vereceğimiz bilgiler size yardımcı olabilir. Gördüğünüz gibi, kart girişinin altında gri oklar bulunuyor. Bu okların sarı parçayla neredeyse çakıştığını görüyorsunuz, sizce de şüphe uyandırıcı değil mi? Oklarla kart okuyucu arasında biraz boşluk bulunması gerekirken, üstüne takılan cihaz sayesinde bu boşluk neredeyse yok olmuş. Bunun dışında, ATM'deki renk uyumsuzluğu da bir şeylerin ters gittiğine işaret ediyor.

Kart okuyucuların üstüne yerleştirilen Skimmer adlı cihazların dışında Shimmer adında bir cihaz daha var ki, çok ince oldukları için gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız. Üstelik bu cihazlar bilgiyi karttaki manyetik alandan değil, çipten alıyor. Yeni nesil çipli kartlara henüz geçilmişken, bu tip bir şeyin varlığı gerçekten korkutucu. Shimmer'lar ile bilgi toplayan dolandırıcılar kart bilgilerini kopyalayarak çipli bir kart üretemeseler de, kopyalanan kartın bilgilerini eski tip manyetik okuyuculu bir karta aktardıklarında amaçlarına ulaşabiliyorlar. Buradaki asıl sorun ise, bu cihazların neredeyse fark edilemez oluşu. Direkt olarak ATM'lerin veya POS cihazlarının içine yerleştirilen bu kaydedicileri tespit edebilmek için gerçekten bu işte uzman olmanız gerekiyor. Aşağıdaki görselde bulunan cihaz, Kanada'da ortaya çıktı ve polise bildirildi. Basit bir devre kartı gibi gözükse de çok tehlikeli olan cihaz, binlerce insanın dolandırılmasına sebep olabilir.

Bu tip sahtekarlıklara karşı bazı önlemler alan ATM üreticileri, yeni ATM'lerin de üzerine takılan cihazları algılayabilecek sistemler kullanarak bu sorunu çözmeye çalışıyor. Hepimiz için ciddi bir tehdit olan kart kopyalama hakkında nasıl önlemler alabiliriz, biraz da bunları konuşalım.

Sonradan Takılmış Olabilecek Parçalara Dikkat Edin

ATM'de işlem yapmaya başlamadan önce, ATM'nin üst kısmında, hoparlörlerinde, ekranın yan taraflarında, kart girişinin çevresinde ve klavyede bir gariplik var mı diye kontrol edin. Şüpheli bir şeyler sezerseniz, o ATM'yi kesinlikle kullanmayın.

Dokunarak Kontrol Edin

Eğer ATM'de gözle görülebilir bir şüpheli durum göremiyorsanız, bazı yerlerine dokunup kontrol edin. Kart girişinin sağlamlığını veya klavye tuşlarının düzgünce yerleştirildiğini kontrol edin. Bunun dışında, Skimmer olduğundan şüphelendiğiniz ATM'yi illa kullanacağım derseniz, kartı olabildiğince ileri-geri hareket ettirerek girişe yerleştirin. Bu, kopyalama yapacak olan cihazın kart bilgilerinizi doğru okumasına bir nebze engel olacaktır.

İşlem Yapmadan Önce İki Kere Düşünün

Kartınızın PIN kodunu girerken etrafı kolaçan edin ve herhangi bir kamera olma ihtimaline karşı dikkatli olun. Tuşları elinizle kapatarak şifrenizi girerseniz, dolandırıcıların kart şifrenizi ele geçirme ihtimali biraz daha düşecektir. Kullanacağınız ATM'nin konumu ise önemli olan bir diğer konu. Banka veya farklı bir işletme içerisinde yer alan ATM'lere bu tip cihazların kurulma ihtimali daha düşüktür. Yol kenarlarındaki ATM'ler ise dolandırıcılar için hedef olabilir. Fakat yine de dikkatli olmanızda fayda var. Aşağıdaki videoda, bir dolandırıcının marketin içerisindeki POS cihazına saniyeler içinde kopyalayıcı cihazı kurduğunu görebilirsiniz.

Teknolojiden Faydalanın

NFC ile ödeme kabul eden bir POS cihazına sahip bir işletmedeyseniz, Apple Pay, Android Pay ve Samsung Pay gibi NFC tabanlı ödeme sistemlerini tercih etmeniz riski minimum seviyeye indirecektir. Tabii bu saydıklarımızın birçoğu ülkemizde henüz kullanılabilir durumda olmasa da, bazı bankalar kendi mobil uygulamaları aracılığıyla NFC ile ödeme imkanı sunuyor.

İş İşten Geçtiyse?

Eğer kartınızın çalındığını düşünüyorsanız hemen bankanızı arayıp kartı iptal ettirmeniz en doğrusu olacaktır. Karttan herhangi bir harcama yapıldıysa, bankanıza harcama itiraz formu göndererek paranızı geri alabilirsiniz. Banka hesap hareketlerinizi sürekli takip etmenizde fayda var. Son olarak, bankanızdan gelebilecek olan mesajlara önem verin. Bankalar, şüpheli bir işlem gerçekleştirilmeye çalıştığında SMS veya telefon yolu ile sizi bilgilendirir.