Kredi Kartı Dolandırıcılığına Karşı Alınabilecek Tedbirler

Malum, içinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağına herkes gibi dolandırıcılar da uyum sağlıyor. Ve gelişen teknoloji ile birlikte, her şey gibi hırsızlık-dolandırıcılık olayları da bilgisayar ortamına taşınıyor.

Her geçen gün biraz daha artan kredi kartı dolandırıcılığı vakalarından birinde 'mağdur' sıfatıyla yer almak istemiyorsanız, çok dikkatli olmanızı ve sizler için hazırladığımız bu haberi okumanızı tavsiye ediyoruz.

İnternet için sanal kart kullanın, limitini alışveriş sırasında ayarlayın ve işiniz bittiğinde sıfırlayın. Evet kimi işletmeler veya kuruluşlar, mail-order ile işlem yapmak istiyor. Ama siz, bunu kesinlikle kabul etmeyin! İnternet veya pos makinesi haricinde işlem yapmayacağınızı dile getirin. Zira mail order'da kartın bütün bilgilerini veriyorsunuz ve o kağıtlar herkesin elinde, kucaktan kucağa dolaşıyor. Bu riski almayın. Yurtdışında da illa kredi kartı kullanmak istiyorsanız, düşük limitli bir kartınız olsun ve onu kullanın.

Kimi internet siteleri 3d secure (cep telefonuna gelen sms) kullanmaz iken, kimileri kullanıyor. Sizi arayıp, çeşitli bahanelerle bu şifreyi sorabilirler. Sakın söylemeyin.

İnternet bankacılığına giriş yaparken gelen şifreyi de aynı bu biçimde, kimseyle paylaşmayın.

Günlük işlem limitleri koyun ve e-mail ile bilgilendirme isteyin. Bu hizmeti tüm bankalar, ücretsiz olarak sağlıyor.

Kredi kartınızın arka kısmındaki 3 haneli kodu bir biçimde ortadan kaldırın. O olmadan, mail-order ve internet aracılığıyla işlem yapılamayacaktır.

ATM veya pos makinesinde şifre girerken, elinizle kapatın. Ayrıca ATM'den belli bir miktarın üzerinde çekim yaparken, cep telefonunuza şifre gelmesini isteyin.

Tüm bu tedbirlere karşın kartınızdan/hesabınızdan başkasının işlem yaptığını anlarsanız, bankayı arayarak kartınızı/internet bankacılığınızı bloke ettirin ve harcama itiraz formunu bir an evvel bankaya ulaştırın.