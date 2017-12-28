Kredi kartı sahiplerinin internetten alışverişe devam edebilmesi için çeşitli yollarla onay almaları gereken süreç, bir kez daha uzatıldı.

Uzun bir süredir kredi kartlarını düzene sokmak için internetten alışveriş yapmak isteyenlere onay süreci getirilmişti. İlk başta 17 Ağustos’ta son diye açıklanan bu süreç, yeteri kadar insana ulaşamamasından dolayı 31 Aralık’a ertelenmişti. Dün yaptığımız açıklamada son tarihin 31 Aralık olduğunu sizlere iletmiştik. Bugün yapılan açıklamaya göre, onay süresi bir kez daha uzatıldı.

Yeni düzenlemeye göre kredi kartlarınızın internetten alışverişe kapanmaması için 31 Ocak 2018’e kadar süreniz olacak. Bu sürece kadar bankalarına ulaşamayan kartlar internet alışverişine kapatılacaklar.

Konuyla ilgili açıklama yapan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben;

“Bildiğiniz gibi onay süresi 17 Ağustos’ta bitecekti, ancak gelen talepler doğrultusunda bu süreyi 31 Aralık’a ertelemiştik. Biz süreyi ne kadar da uzatsak müşteriler bankaların çeşitli kanallardan gönderdikleri onay mesajlarına bilinçli cevap vermiyorlar. Çünkü vatandaşın cebinde birden fazla kart olabiliyor. Bu kartlardan bazıları internete açık, bazıları değil. Aslında vatandaş istediği zaman bankasını arayarak anında kartını internetten kullanıma açabilir. Bu zor değil. Gayemiz, kart hamillerinin korunması, e-ticaretin engellenmesi değil. Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresini bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalar gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için 31 Ocak 2018‘de sona erdireceğiz” dedi.

İnternetten Kartla Yapılan Ödeme, 90 Milyar TL'yi Aştı

2017’nin ilk 11 ayı hakkında konuşan Akben, internetten kartlı alışverişin 90 milyar TL’yi aştığını açıkladı. Bu değerin önümüzdeki süreçte 350 milyar TL’ye çıkması hedefleniyor.