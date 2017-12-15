  • Kredi Kartınızda Birikmiş Puanları 2017 Kullanmayı Unutmayın

Kredi Kartınızda Birikmiş Puanları 2017 Bitmeden Kullanın, Yoksa Sıfırlanacaklar!

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Kredi kartı sahipleri, kartınızda birikmiş puanları hemen kullanmanızı öneriyorum. Çoğu banka, bu puanları yıl sonunda sıfırlıyor. Yani 2018’de kullanmak için puan bulamayabilirsiniz.

Kredi kartlarınızla bütün sene boyunca alışveriş yaptınız. Bu alışverişler sonucunda bir takım puan toplamış oldunuz. Peki, bu puanları kullandınız mı? Eğer kartlarınızda kullanmadığınız puanlarınız varsa, 2018’e girmeden önce kullanmanızı öneriyorum. Zira, yeni yılda çoğu kredi kartının puanları sıfırlanacak.

Tüketiciler Derneği tarafından yapılan bu uyarıda, “puanlarınızın kullanım süresi dolmadan kullanın” uyarısı yapıldı. Tüketiciler Derneği(TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük tarafından yapılan açıklamayla, biriken puanların para karşılığını bulması için kazanıldığı yıl içerisinde kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde bu puanlar silinebiliyor.

Puan kazanarak, yüksek paralar vererek satın aldığımız ürünlerde küçük de olsa bir heyecan yaşamamızı sağlayan bu bankalar, puanlar için “kullanım süresi” sunuyor. Eğer sizin de kartınızda birikmiş puanlarınız varsa, vakit kaybetmeden bu puanları faydalı bir şeye harcamanızı öneriyorum. Bu akaryakıt, yiyecek veya ihtiyacınız olan bir eşya olabilir. Mesela, ben bu olayı duyar duymaz hızlıca Yemek Sepeti’ne başvurdum.
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Küçük bankaların bu konuda bilgi vermediği, halbuki banka ve mağazaların puanların süresi hakkında bilgi vermesi gerektiği açıklandı. Biz de TÜDER’in yaptığı bu hatırlatmadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Umarım puanlarınızı boşa gitmeden harcayabilirsiniz.

Etiketler: kredi kartı
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