En son 31 Aralık 2017’ye kadar uzatılan, ardından vatandaşlardan gelen talep üzerine 31 Ocak 2018’e uzatılan internetten alışveriş için onay süresi, bugün sona eriyor.

Kredi kartıyla internet üzerinden yapılacak alışverişler için kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi, geçtiğimiz yıl 17 Ağustos’tan 31 Aralık tarihine uzatılmıştı. Ardından BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni bir açıklama yapmış, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz" demişti.

Sonrasında belirlenen sürenin bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler neticesinde gerek yıl sonuna doğru yoğunlaşan harcamalarda gerekse de banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama yaşanmaması için uzatıldığı belirtilmişti.

1 Şubat 2018’den itibaren, kredi kartıyla yapılacak online alışverişlerde artık kullanıcıların onayı gerekecek. Eğer bankalara bir bildirimde bulunulmazsa online alışveriş yapılamayacak.

Eğer yeni bir kredi kartı aldıysanız, banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek online alışveriş yapabilirsiniz. Mevcut bir kredi kartınız varsa, online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Bunlar:

Bankanın mobil uygulama ya da internet sitesinin Ayarlar kısmına girip onay vermek

Telefonla SMS ya da arama yoluyla onay vermek

Ya da en yakın şubeye giderek ilgili departmanla iletişime geçip onay vermek

Otomatik ödeme talimatlarının bu konuyla ilgili herhangi bir bağlantısının bulunmadığını da hatırlatalım. Yani bankanıza onay vermeseniz bile önceden verdiğiniz otomatik ödeme talimatlarınız işlemeye devam edecek.