Türk Telekom’un %55’lik hissesinin satın alınması için kullanılan kredinin 3. taksidini ödeyemeyen Saudi Oger, Hazine’den ek süre istedi.

Eylül ayında ödenmesi gereken 3. kredi taksidinin süresi geçmesine rağmen ödemeyi gerçekleştirmeyen Saudi Telecom Company, Hazine’ye bir mektup göndererek kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü, ödemeyi yapmaları için Kasım ayına kadar süre istediklerini belirtti.

Reuters’in aktardığı bilgilere göre Oger, satın alma için kullandığı ve her biri 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2016 ve Mart 2017 ayı geri ödemelerinin yanı sıra Eylül 2017’nin de ödemesini gerçekleştirmedi. 2013 yılında Oger’de 4.75 milyar dolar tutarında kredi veren 30 banka arasında en büyük payı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor.

Konuyla ilgili olarak Oger’in Türkiye’deki birimi olan Otaş’a ulaşılamıyorken STC de bir açıklama yapmadı. STC, Türk Telekom’un %55’lik hissesini alan Oger Telecom’la ortak olan bir şirket.

Reuters, geçtiğimiz Ağustos ayında Türk Telekom’da Oger’in %55 payı için tek ciddi alıcının Saudi Telecom Company olduğunu, görüşmelerin sonuçlanmaması halinde kamunun alıcı olmayı tercih edebileceğini belirtmişti.