Asya ülkelerinde başlayan kripto para gerilimi, Pasifik’in diğer yakasına da sıçradı. ABD’nin en önemli bankaları, hızla düşüş kaydeden Bitcoin’e ambargo uygulamaya başladılar. Yatırımcının endişesi artarken, korsanlık vakalarında artış yaşanıyor.

Bitcoin her ne kadar alternatif bir para birimi olarak doğsa da Aralık 2017’ye kadar en gözde yatırım aracı olarak karşılanıyordu. Fakat 2018’in ilk günlerinden bu yana Çin, Güney Kore ve Hisdistan gibi ülkelerde, Bitcoin ve kripto para ticaretinin yasaklanmasına ilişkin girişimler tartışılmaya başlandı.

Yapısı gereği oldukça hareketli bir grafik çizen Bitcoin için ilk yasaklama söylentileri Çin’den geldi. Ardından geçtiğimiz haftalarda tarihin en büyük kripto para hırsızlığı yüzünden ülkedeki borsa kuruluşları alarm verdi. Milyonlarca insanın küçük tutarlarla yatırım yaptığı Çin gibi pazarlar, küresel kripto para değeri için önemli etkilere sahipler.

Aynı haftalar içerisinde Güney Kore, kripto paralara ilişkin devlet yetkililerinin ağzından çıkan açıklamalarla sarsıldı. Güney Koreli yatırımcılar ellerinde bulundurdukları Bitcoin’leri satınca piyasa bir darbe daha yedi. Sonrasında bu süreci Hindistan’daki durum ve Hintli yatırımcılar devam ettirdi.

Bitcoin’in ardındaki "balina" adı verilen yatırımcılar bir kenara, sadece resmi kanallardan yapılan açıklamalar sonucunda sert bir düşüş dönemine girildi. Kripto paraların neredeyse hepsinde ani düşüş süreci başladı ve bu süreç devam ediyor.

3 Şubat’ta 8 bin doların altına düşen Bitcoin, 1 ay önceki değerinin %50’sinden fazlasını kaybetti. Artan endişeler de düşüşü hızlandırmaya devam ediyor.

ABD’de büyük Bitcoin ambargosu:

Asya’da başlayan gerilim ABD’ye sıçradı ve Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup gibi önemli Wall Street bankaları, kredi kartıyla Bitcoin alımına yasak getirdi. Ülkedeki çoğu yatırımcının kart bilgilerinin çalındığı ve Bitcoin alımlarının, korsanlar tarafından bu kartlar üzerinden gerçekleştirildiği iddiaları konuşuluyor.

İstikrarsızlıkları nedeniyle finans uzmanları tarafından uzak durulması konusunda sık sık uyarılara maruz kalan kripto para yatırımcılarının çoğunda bilgi eksikliği de var. İnsanların büyük kısmı yeteri kadar araştırmadan bu işe girdikleri için çoğu zaman dolandırılıyorlar.

Diğer taraftan ABD’deki bankalar aynı bilgi eksikliğinden dolayı insanların Bitcoin için kredi çektiklerini ve borçların ödenemeyecek kadar büyüdüğünü söylüyorlar. Gene de elinde parası olan ve hesapları dolu olan kişiler, kripto para yatırımlarını hesap kartlarıyla gerçekleştirebiliyorlar.

Bir anda yükselişe geçmesinin ardında küçük fakat yatırımların çok sayıda insan tarafından yapıldığı gerçeği yatan Bitcoin, bundan sonra düşüşe devam eder mi bilinmez. Ancak yaşanan son olaylardan ve korsanlık vakalarından sonra itibar kaybetmeye başladığı da bir gerçek.

Bunun dışında teknoloji sektöründeki çoğu isim, Bitcoin ve kripto paralara hala güveniyorlar. Ancak yapılan açıklamarın çoğunda bir yatırım aracı olarak değil, fiziksel paralar gibi takas aracı olarak hayatlarımızda yer edeceği konuşuluyor.