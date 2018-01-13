Kripto Madencilik Şirketi 91 Hissesini Satışa Çıkartacak

Grayscale Investment’s Bitcoin Investment Trust(GBTC) firması fiyatlarını piyasa değerinin çok daha altına çekerek 91 adet hisse senedini paylaşacak.

Piyasa değeri 3.19 milyar dolar değerinde olan GBTC firmasının satacağı hisse senetlerinin toplam değeri 120 bin dolar (450 bin TL) civarında olması bekleniyor. Şirketin web sitesindeki verilere göre her bir hisse ise 0.0918 Bitcoin olacak ve toplamda 8.4 Bitcoin değerinin altında satılmış olacak.

Geçtiğimiz yıl ciddi bir popülasyona ulaşan firma, Stockpile adlı bir ticaret formunun hisse satışlarında ikinciliğe ulaştı. Ayrıca hisselerin satışı sonrasında firmanın toplam değerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bununla birlikte bir GBTC sözcüsü, satışa çıkartılacak hisselerle ilgili soru sorulduğunda herhangi bir yanıt vermekten kaçındı ve firmadanda da net bir açıklama yapılmadı. Ancak 26 Ocak tarihinde pay sahipleri haklarını aldıktan sonra gerekli açıklamanın yapılacağı söyleniyor.

Firma yatırıma açtığı hisseler sayesinde, daha erişebilir bir hale gelmeyi hedefliyor. Firmanın hisseleri ise Bitcoin değerindeki artış ve çıkışla orantılı olarak yükselip alçalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ikisi de %13 civarında değer kaybederken, 2017 yılı boyunca GBTC hisseleri %1700 ve Bitcoin ise %1659 oranında ciddi bir büyüme elde etti. Peki, sizce işlerin sessiz sedasız yürütülmesiyle erişebilir hale gelmeyi hedeflemek arasında bir tezatlık yok mu?