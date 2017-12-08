Dijital para birimi satışı ve kripto para madenciliği yapan, NiceHash sitesi kurucuları Facebook canlı yayını üzerinden yatırımcılarından özür diledi.

NiceHash sitesine yapılan hack saldırısı sonucu siteye 24 saat boyunca ulaşım sağlanamadı ve sitenin ödeme sistemi değiştirilerek içerisindeki tüm Bitcoin hesapları boşaltıldı. CEO Marko Kobal ve kurucularından Sasa Coh, yatırımcı kaygılarını gidermek amacı ile oluşturdukları Facebook canlı yayınında, çalınan toplam paranın 64 milyon dolar (246 milyon lira) olduğu bilgisini verdi.

Saldırı gerçekleştiği sırada Bitcoin fiyatları benzeri görülmemiş bir şekilde 19 bin dolara yükseldi. Hacker veya hacker grubunu belirlemek için NiceHash sitesi siber güvenlik uzmanları ile birlikte çalışıyor. Konu ile ilgili Kobal 6 Aralık tarihinde Avrupa’nın dışındaki bir ip adresi üzerinden yaklaşık 4.700 Bitcoinin çalındığını ve NiceHash bilgisayarlarına erişildiğini söyledi. Bu erişim sayesinde hackerlar NiceHash mühendisinin kimlik bilgilerine ulaşarak ödeme sistemine giriş yaptılar.

Yaşanan durumlar sonunda Kobal ve Coh yatırımcıların hedefi haline gelmiş durumda, Facebook yayınını da bu nedenle kullanıcıların sorularını yanıtlamaktan çok kendilerini aklamak amacı ile açtıklarını düşünüyorum. Çünkü ikili yayın sırasında en önemli soru olan,’’Hesabımdaki Bitcoin bize geri gönderilecek mi?’’ sorusunu tekrar tekrar bir çok izleyici sormasına rağmen yanıtsız bıraktı. Hala NiceHash sitesine erişim sağlanamamakta.