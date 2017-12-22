Bugün Bitcoin dahil tüm kripto paralarda oluşan dengesiz hareketlilikten dolayı, oluşan alım-satım yoğunluğuna bağlı olarak Coinbase, bir süreliğine kripto para işlemleri yapmayı durdurmak zorunda kaldı!

Bugün bizim de duyurduğumuz gibi, hem Bitcoin için hem de diğer kripto para birimleri için oldukça ilginç bir gündü. Bitcoin 12 bin dolara kadar sert bir düşüş yaşarken, diğer kripto para birimleri de oldukça düşük değerlere indi. Yine akşam saatlerine doğru bu değerler toparlanmış olsa da, bu dengesiz hareketlilik bir çok kripto para borsası şirketlerinin de kaldıramayacağı bir trafik yarattı.

Bugün ise dünyanın en büyük kripto para birimi alışverişi sitelerinden Coinbase, bu alım-satım trafiğinin sistemlerine ağır geldiği için bir süre boyunca kripto para birimleriyle ilgili işlem hareketlerini bir süreliğine durdurma kararı aldığını açıkladı. Zorunluluktan bu kararı aldıklarını bildiren site, trafikten dolayı oluşan alt yapı sorunlarını çözer çözmez yeniden alım satım işlemlerini kullanıma açacaklarını söyledi.

Bu süreç içerisinde sadece nakit karşılığı Bitcoin Cash alımına izin veren site, akşam saatlerinde yine alım satım işlemlerini devam ettirme kararı aldı. Uzmanlar bugün oluşan kripto para birimi hareketliliğini de Coinbase ve Bitcoin.com gibi sitelerin Bitcoin Cash'i desteklemelerine bağlıyor. Ancak yine de belirtmek lazım ki, bu sitelerin Bitcoin Cash'e yönelik yaptığı destek hareketi, Bitcoin Cash'in diğer kripto para birimlerine göre daha hızlı bir aktarım sistemine bağlı olmasıydı.

Yani bugün oluşan dengesiz hareketlilikle ya haklı olduklarını kanıtladılar, ya da bugün özellikle de kripto para ile ilgili forumlarda da sıkça bahsedildiği gibi işin içinde Bitcoin Cash'e yönelik yatırımın artması için bu kurumların yaptığı bir planlama var. Siz ne düşünüyorsunuz?