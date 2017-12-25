2017’nin başı ile sonu arasında kripto para piyasası açısından çağlar kadar fark var. Bitcoin ile herkesin tanıdığı dünyada gözden kaçan, meraklısının bilmediği bir birim daha var. EMC2 adı verilen bu kripto para, hikayesi ile oldukça ilgi çekiyor.

Fizikle az çok ilgilenmiş olanlar, lise çağlarından itibaren “e=m.c.c” formülünü bilirler. Einsteinium adı verilen bir vakfın ardında bulunduğu, değeri bu yıl %201000 oranında artan, karın %2.5’inin bilimsel araştırmalara fon sağlamak için kullanıldığı kripto para birimi düşünün. EMC2 adıyla gündeme gelen bu kripto para birimi ta kendisi.

Önümüzdeki hafta 2018’i noktalamış olacağız ve ardımızda kripto paraların çok konuşulduğu bir yıl bırakacağız. Çocuğu olunca Bitcoin adını veren insanların yaşadığı ve bu gelişmeye sosyal medyada “Çocuk yarın 15 yaşına girer” gibi yorumların yapıldığı, çok hızlı bir sene atlattık.

Şöyle özetlersek: 2017 Ocak ayı başında kripto para ekonomisini değeri sadece 17.7 milyar dolardı ve Bitcoin bu değerin çok büyük bir kısmını oluşturuyordu. Alınan son rakamlara göre ise 19 Aralık 2017 itibariyle toplam piyasa değeri 642 milyar dolara çıktı. Bitcoin hala bu değerin en büyük yüzesine sahip kripto para konumunda, ancak yarısını alabiliyor. Yani arkadan gelen farklı birimler, Bitcoin’in dilimine yerleşmeye başladılar.

Herkes Bitcoin’in nasıl çökeceğini tartışıyor ve görüşler sadece Bitcoin üzerine ilerliyor gibi görünüyor, ancak yanılıyoruz. Bu durum medyanın ortaya çıkarttığı eksik bilgilendirmeden kaynaklanıyor. Tıpkı Bitcoin gibi olan ve daha temiz sicile sahip 1200’ü aşkın kripto para birimi var. Bu birimlerin değeri ise pazarın büyük kısmını kapmaya başladı. Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin gibi alternatifler ciddi oranda yatırım alıyorlar.

2017'de %201000 (yazıyla: yüzde iki yüz bir BİN) değer artışı yaşayan kriptokrasi kahramanına merhaba deyin:

Einsteinium Vakfı’nın ve onun uygun gördüğü isimle popülerleşen EMC2 kripto parasının sessiz sedasız tufanlar yaratan yükselişi destan yazdı.

EMC2 bu yılın başında sadece 0.000875 dolara karşılık geliyordu. “9 Aralık itibariyle değeri %201000 'in üzerinde bir artışla 1.75 dolara yükseldi. Yaşanan büyük düşüş öncesinde bu değer, 2.5 dolara kadar da çıkmıştı.

EMC2’nin gerçek misyonu bambaşka:

Einsteinium Vakfı’nın misyonu, başka hiçbir kripto blok zincirine akışına benzemiyor. Bilim, teknoloji, eğitim ve blok zinciri tabanlı çalışmalar için hayırsever bir fon olmaktan ibaret.

Bitcoin'indekine benzer bir yazılım tabanı kullanan EMC2, kripto para alanında kar amacı gütmeyen ilk girişimci kuruluşa ait bir birim.

Kuruluş, EMC2’nin yükselişindeki miktardan %2.5’lik bir pay alıyor. Bu payın %80’i bilimsel araştırmalara fon sağlamak için kullanılıyor. Yanlış anlaşılmasın, yüzde iki buçuğun, yüzde sekseninden bahsediyorum. Ayrıca şu ana kadar piyasada bulunan 16 milyon EMC2 var.

EMC2’yi (diğer adıyla Einsteinium'u) tipik bir kripto para biriminden ayıran şey hakkında daha iyi fikir sahibi olduğunuza göre devam edelim.

EMC2’den yalnızca 245 milyon adet üretilecek. Yani Bitcoin dahil, çoğu kripto para biriminden daha çok ve daha değerli olması muhtemel olduğundan yatırımcıları cezbediyor.

Bununla birlikte vakıf, 19 Aralık'ta bir çatallanma sürecinin geleceğini açıklamıştı. Bu işlem kripto para birimin daha kolay üretilmesini sağlamak amacıyla bilgi yükü azaltmaya dayandırılan bir yöntem.

Piyasanın en değerli 50. kripto para birimi olan EMC2, yatırımcıların güvendiği bir seçenek olarak parlamaya başladı. En azından Bitcoin’in imajını kötü hale getiren bir geçmişe sahip değil.