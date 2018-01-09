Kripto Para Birimi IOTA’nın Kurucusu Türkiye’ye Geliyor!

Diğer kripto para birimlerinden farklı teknolojisi ve son zamanlarda popülerleşmesiyle adını duyuran IOTA’nın kurucusu Dominik Schiener, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek 25. İTÜ EMÖS etkinliğine konuşmacı olarak katılacak.

Kripto para dünyasında binlerce farklı birim var. Çoğu insan piyasayı sadece Bitcoin’den ibaret görse de aslında durum öyle değil. Her geçen gün yeni bir birimin çıktığı, geleceğin ekonomi sistemi olarak gösterilen bu dünyaya adapte olmak zor, fakat imkansız değil.

Bitcoin’den sonra gelen güçlü alternatiflerden birisi olarak gösterilen ve diğer kripto para birimlerinden farklı olarak Tangle adındaki bir yazılım sistemini temel olarak alan IOTA da bunlardan birisi. Son aylarda hakkındaki spekülasyonlardan dolayı fazlasıyla tartışma yaratsa da işin uzmanları, IOTA'nın uzun vadede değer artışı yaşayacağı konusunda hem fikirler.

Nesnelerin İnterneti (IoT) sektörüne yönelik kurulan bu para birimi, tıpkı diğerleri gibi merkezi olmayan ve işlem ücretlerinin olmadığı bir sistem. Küresel bir Blok Zinciri yerine kullanılan Tangle sistemi, çok küçük miktarlarda işlem yapmayı mümkün kılıyor. Yani daha ekonomik ve yatırıma çok daha açık bir pazar söz konusu. Dolayısıyla yatırımcıları da cezbeden bir imkan sunduğu ortada.

Bu ilginç girişimin arkasındaki önemli isimlerden olan Dominik Schiener, İstanbul Teknik Üniversite’sinin gelenekselleşen EMÖS etkiliğinde konuşmacı olacak:

25.’si düzenlenen İTÜ EMÖS etkinliği, 30 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında internet ve diğer endüstriyel alanlarda görev yapan yönetici, bilişim uzmanı ve bankacıları öğrencilerle buluşturacak.

Dominik Schiener ise 1 Şubat’ta, saat 16.10 - 16.40 arasındaki oturumun konuşmacısı olacak.

Etkinliği heyecanla bekliyor, kayda değer detayları sizlere aktarıyor olacağız. Takipte kalın :)