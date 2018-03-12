Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kripto para korsanlarını ihbar edenlere 250 bin dolar vereceğini açıkladı.

Kripto paralara olan ilginin yüksek bir ivme ile artması, siber korsanların da bu alana yönelmesine neden oldu. Siber korsanlar yalnızca bu yılın başından beri kripto para borsalarından 700 milyon dolar değerinde kripto para çalmış durumda. Bu durum, yatırımcıların güvenini kaybetmek istemeyen borsaları sert önlemler almaya itiyor.

Zhao Changpeng tarafından kurulan ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile platformunu hedef alan siber korsanların yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 250 bin dolar değerinde kripto para ödemesi gerçekleştireceğini bildirdi.

Pazar günü (dün) gerçekleştirilen açıklamada ‘muhbirlik’ için 10 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını belirten platform, başlattıkları ödül sisteminin diğer platformların da siber korsanlara karşı benzer önlemler almaları için cesaretlendirici nitelik taşıdığını söyledi. Bu ödül sisteminin başarılı olup olmayacağını ise zamanla göreceğiz.