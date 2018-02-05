Kripto Para Çalmak İçin Malware Üreten Çocuk Tutuklandı

Kripto paralar değer kazandıkça, bu tür bir zenginliği arzulayanlar da çoğalıyor. Kimi bunu birikimleriyle yaparken, kimileri de çalma yolunu tercih ediyor.

Bugünlerde kripto para sahiplerinin başı hesaplarına dadanan hackerlar ve ürettikleri malware türevi yazılımlarla dertte. Bu tür sanal hırsızların ürettiği yazılımlar bazen öyle etkili oluyor ki acemi kullanıcılar kadar tecrübeli kripto para sahiplerinin de varlıklarını tehdit ediyor. Henüz 16 yaşında kripto para fiyatlarının takibi için faydalı bir uygulama geliştiren kızın haberi daha yeniyken, şimdi de 17 yaşındaki bir genç sanal hırsızlıktan tutuklandı.

Japonya'da yaşayan ve geliştirdiği yazılımla kripto para hesaplarının şifrelerini ele geçirdiği öğrenilen çocuk, yapılan sorguda suçlamaların büyük bir kısmını reddetmiş. Belittiğine göre yaptığı bu malware türü yazılımı kötü niyetle tasarlamadığını ve insanların parasını çalmak gibi bir niyeti olmadığını belirtmiş.

Şu an için Japon hackerın ne kadar büyük ölçekli bir zarar verdiği bilinmiyor. Japonya'nın bilinen kripto para platformlarından olan Monacoin aracılığı ile de bu malware paylaşımını gerçekleştiren hırsızın açığa çıkan ilk ve tek kurbanı 170 Monacoin yani 500 dolar civarında bir parasının çalındığını belirtmiş. Görünen o ki önümüzdeki dönemde kripto paraların değeri kadar, kripto para hırsızları da gündemde önemli bir yer tutacak.