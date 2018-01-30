Ethereum’un alt yapısını kullanarak piyasaya sürüleceği söylenen Prodeum isimli kripto para projesi, geçtiğimiz hafta sonu yerle bir oldu. Web sitesinde ise bembeyaz bir sayfa üzerinde tek kelimelik bir açıklama vardı.

Yatırımcılığın geleceğine hoş geldiniz. Burada bütünüyle soyut olan yazılımların yönettiği bilgi işlem gücünden faydalanılarak üretilen kripto paralar var. Burada dünya ekonomik sistemlerinin şimdiye kadar gördüğü en güvenli ticaret sistemi var. Burada, geleceğin bilişim dünyası ve nesnelerin internetini güvenli hale getirecek Blok Zinciri teknolojisi var. Fakat burada insan var, insan olan her yerde yolsuzluk ve hırsızlık da var.

Para dijitalleşirse kalpazanlık da dijitalleşir

Eğer kripto para dünyasına ve Blok Zinciri gibi öncü bir teknolojiye meraklıysanız, fikir belirtmeden önce yeteri kadar bilgi edinmeniz gerektiğini sık sık vurguluyoruz. Aksi takdirde bu işi terör örgütleriyle bir tutan insanlar, bilgi eksikliğini kullanıp insanlara gerçek Bitcoin diye madeni bir bozukluk satmaya çalışan insanlar ortaya çıkmaya ve hatta büyük çapta soygunlar gerçekleşmeye devam edecek.

Altyapısını, günümüzün en değerli ikinci kripto parası olan Ethereum’a dayanarak inşa ettiğini belirten Prodeum isimli bir kripto para projesi yalan çıktı. İnsanların hali hazırda pek çok iyi örnek gördükten sonra güvenmeye başladıkları kripto para projeleri, yeni nesil umut simsarlığı için kötü niyetli çakallara imkan sunuyor.

Prodeum’un şu anda alan adı satışa çıkan prodeum.io isimli web sitesi bir anda ortadan kaybolunca projenin bir aldatma girişimi olduğu açığa çıkmış oldu.

Hatta siteyi ziyaret eden kullanıcılar tek kelimelik bir açıklamayla karşılaştılar:

Bu olay geçtiğimiz hafta Japonya’da yaşanan tarihin en büyük kripto para hırsızlığı ile karşılaştırıldığında deve de kulak kalıyor. Çünkü o olayda tam 400 milyon dolar değerinde NEM isimli kripto para çalınmıştı. Prodeum ise sadece sosyal medya kanalını kullanarak bir avuç dolusu insanın dikkatini çekmeyi başarmış bir proje oldu.

Prodeum ilk olarak Litvanya’da ki bir NBC muhaberine gönderilen basın bülteni ile ortaya çıkmış, sonra yavaş yavaş popüler olmaya başlamıştı.

Sosyal medya profilleri de sahte olduğu anlaşılan Prodeum isimli şirket, iletişim bilgilerini bile ulaşılmamak üzerine sahte adresler ve telefonlar üzerine kurgulamıştı. Anlaşılan o ki birilerinin canı fena yandı ve uluslararası hukuka bakıldığında henüz böyle dolandırıcılıklar için caydırıcı bir seçenek yok.

Başta da söylediğimiz gibi, Blozk Zinciri denilen teknoloji öyle ya da böyle bir şekilde hayatımıza girecek. Bundan sonra belki popüler olan birkaç birim balon çıkacak ama asıl mevzu, paranın tam anlamıyla dijitalleşmesi olacak.

Bu değişime ayak uydurmak için araştırma yapmak ve bilgilerimizi güncel tutmamız gerekiyor. Prodeum gibi şüpheli projelere ve insanların bilgisizliğinden faydalanan dijital dolandırıcılıkların izine rastlarsanız bize bildirebilirsiniz, takipte kalın.