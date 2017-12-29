Bitcoin ve türevleri hakkında bilgi sahibi olmak, yatırım yapmasınız bile insanların neler konuştuklarını anlamak için bazı önemli terimleri bilmeniz gerekiyor. Örneğin, bir hata üzerine ortaya çıkan “HODL” kelimesi gibi.

Bitcoin’in 2017 yılında en çok tartışılan konulardan birisi olması ve ardındaki Blok Zinciri teknolojisiyle geleceğin ekonomik sistemlerine öncülük ettiği konusunda artık anlaşalım.

Bitcoin biter mi bilinmez ve hatta onun geleceği hakkındaki tartışmalar bir kenara, Blok Zinciri sistemleri, siber güvenlik ve yeni nesil paranın icadı için oldukça önemli. Fakat bu kavramın hayatımıza girmesini sağlayan kripto para dünyasında tartışmalara rağmen hareketlilik devam ediyor.

Bitcoin, Litecoin, Ethereum ve Ripple gibi oldukça yüksek miktarlarda yatırımlar alan birimler mevcut ve piyasanın toplam değeri 600 milyar doları geçmiş durumda. Evet yanlış okumadınız, bu miktar çoğu ülkenin Gayri Safi Milli Hasıla’sından (GSMH) çok daha yüksek.

Hal böyle olunca, bu dünyayı tanımak için yatırım yapmak gerekmiyor. İşte kripto para dünyasına hakimiyetinizi arttıracak önemli terimler için bir rehber:

“HODL” ya da “HOLDING”

İngilizce de “tutmak” anlamına gelen “holding” kelimesi, bir yazım hatası yüzünden kripto para dünyasında HODL şeklinde kullanılmaya devam etti. Bir kullanıcı 2013 yılında bir kripto para forumuna elindeki Bitcoin’leri satmayacağını belirtmek için “I am holding” yerine “I am hodling” yazınca her şey öyle devam etti. Artık elindeki kripto varlıkları satmak istemediğini belirten bir çok kullanıcı HODL jargonuna alıştı.

FOMO (Fear of missing out)

Kısalmanın açılımı Türkçe’de “Fırsatı kaçırma korkusu” anlamına geliyor. Hızla yükseliş gösteren bir kripto para birimi, yüksek fiyatlardayken alım yapanlara deniliyor.

ATH (All Time High):

Yani “Tüm zamanların en yüksek seviyesi” demek. Bir kripto para biriminin kendi tarihi boyunca ulaştığı tepe noktasını ifade ediyor.

WHALE (Balina):

Kripto para dünyasında bir para biriminin seyrini değiştirecek, spekülasyonlara neden olabilecek büyük sermeye sahiplerini ifade ediyor. Bu sermayelere sahip olan kişiler, ani bir yatırımla kripto paranın değerini yükseklere uçurdukları gibi, servetlerini sistemden çekince ani düşüşlere neden oluyorlar. Yani balina kadar paraları var.

REKT: (Wreck - Wrecked):

İngilizce'de batmak ve batmış anlamına gelen “wreck-wrecked” kelimelerinin internet jargonundaki hali REKT kısaltmasıdır. Kripto parada ciddi şekilde zararda olan kişileri ifade etmek için kullanılır.

TO THE MOON:

Yani “Ay’a çıkar” demek. Düşük seviyelerde işlem gören kripto paraların yükseleceğine inanılarak söylenen bir slogan haline geldi.

FUD (Fear, Uncertainty, Doubt)

“Fear, uncertainty, and doubt” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu kısaltma, dilimizde “Korku, belirsizlik ve şüphe” anlamını taşır. Satın alınan kripto paranın sert şekilde düşmesine rağmen inancın yitirilmediğini ve yaşanan hisleri ifade eder.

Diğer önemli kısaltmalar:

ICO: Bir coin için fon toplanmak amacıyla yapılan halka arz sistemi

TOKEN (JETON): ICO için yatırımcıya verilen hisse payı

WALLET: Kripto para cüzdanı.

BLOCKCHAIN: Kripto paranın tüm işlemlerinin dökümü

ADDY: Şifreli para adresi

PUMP: Fiyatta keskin ve hızlı yükseliş

DUMP: Fiyatta keskin ve hızlı düşüş

MOAD: Devasa düşüş

DYOR: Bir coin hakkında araştırma yapmak

SATOSHI (SATS): Bir Bitcoin'in 100 milyonda 1'ine denk gelen birim