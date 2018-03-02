Dünyanın en popüler ulaşım uygulamalarından Uber’in kurucu ortaklarından olan Garrett Camp, yeni bir kripto para girişimi yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca bir girişim fonu Expa’nın da kurucusu olan Camp, kripto para projesi konusunda iddialı görünüyor.

Uber’in krizleri ve dünyanın çoğu yerindeki yerel taksi işletmeleri tarafından istenmemesi, şirketin büyümesi engelleyemedi. İnsansız araçlar ve uçan arabaların trafik sistemleri üzerine çalışan Uber kurucularına çok şey kazandırdı. Şirketin doğuşunda büyük payı bulunan teknoloji girişimcisi Garret Camp ise adı muhtemelen “Eco” olacak yeni bir kripto para birimi çıkartacak.

Başlangıçta 1 trilyon token üretecek olan Camp, bunlardan %50’sini sisteme kaydolan ilk 1 milyon insana, %20’sini üniversiteleri, %10’unu danışmanlara, %10’unu stratejik ortaklara, %10’unu ise kurulacak olan Eco Vakfı’na bağışlayacak. Vakıf, Eco’nun oluşturulması ve geliştirilmesinden sorumlu olacak, Camp ise bu vakfa tam 10 milyon dolar bağışta bulunacak.



Uber kurucu ortağı Garrett Camp

Projede ise ICO’lara ye verilmeyecek ve bu sayede potansiyel yasal sorunların br kısmı da engellenmiş olacak. Söz konusu yasal sorunlar, ICO’larla yasa dışı ticaret yapmak ve kara para aklamak. Aynı zamanda altyapısı Bitcoin’in anonim sistemine zıt bir şekilde planlandığı için saldırı ve dolandırıcılık ihtimalleri de en aza indirgenmiş oluyor.

Bir trilyon adet üretilecek olan Eco’nun aynı zamanda web sitesi ve mobil uygulaması da bulunacak. Bu nedenle kullanıcı dostu, fiyatında dalgalanma olması pek muhtemel olmayan ve olabildiğince güvenli bir kripto para doğmuş olacak. Aynı zamanda bütün uygulamaları içinde de bir adet dijital cüzdan hesabı sunulacak.

Eco aynı zamanda, yoğun enerji tüketimine neden olan madencilik faaliyetlerine de alternatif oluşturacak. Bu sayede enerji tasarrufuna odaklı bir üretim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Ne yazık ki bu fikir daha önce sayısız kripto para tarafından denendi ve başarısız oldular.

Eco tüm sunduklarıyla takdire şayan bir sistem, ancak kripto para dünyasında ufak ufuklarla yola çıkmak ve dünyayı değiştirme gayesi gütmek, çoğu kez denendi. Bakalım arkasında Garrett Camp gibi bir isimle başarılı olabilecek mi. Beklemedeyiz.