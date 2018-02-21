Kötü niyetli bilgisayar korsanları, güvenlik önlemleri zayıf olan bulut sistemlerini bir bir ele geçirerek, sessiz sedasız kripto para madenciliği için kullanıyorlar. Tesla’nın bulut sistemi aracılığıyla bağlanan otomobil işlemcileri ise korsanların yeni hedefi oldu.

İnternete bağlanan neredeyse her cihazın içinde bir işlemci var. Güçlü ya da güçsüz amaca uygun olarak üretilen milyarlarca işlemci, total anlamda büyük büyük bir bilgi işlem gücünü beraberinde getiriyor. Bilgi işlemden sorumlu birimlerin, modern bilişim sistemlerinde aktif olarak kullanıldıkları bir diğer alan ise kripto para madenciliği.

Kripto para madenciliği için bireysel kazancı arttırmanın ilk ve en önemli şartı, güçlü işlemcilerle kurulu bir sisteme sahip olmak. Fazlasıyla maliyetli olan bu işlemcilerin bulunduğu madencilik sistemleri, ekstra kartlarının (GPU) ve merkezi işlemci birimlerinin (CPU) fiyatlarında jet hızında yükselişe neden oldu. Firmalar üretim talebine yetişemez hale geldiler.

Bu işlemcilere yüksek tutarda para harcamak istemeyen bilgisayar korsanları ise, halihazırda internete bağlanan güvenlik önlemlerinin zayıf olduğu sistemlere gözlerini diktiler. Araç içi otomasyon sistemlerini kontrol etmek için Tesla otomobillerinde bulunan bulut ağı ve işlemciler de dolaylı olarak korsanların hedefleri arasına girdi.

Bulut güvenliği firması olan RedLock tarafından tespit edilen en son örnek, kimi zaman parola koruması bile bulunmayan Tesla’nın bulut sistemini merkeze alıyor. Otomobiller içinde bulunan AWS adındaki bir sistemi kullanan bilgisayar korsanları, işlemcilerin gücünü kullanarak kripto para madenciliği yapabiliyorlar. RedLock araştırmacıları otomobil sahibinin ruhu bile duymadan bu işlemleri gerçekleştirerek, ağın ne kadar güvensiz olduğunu gözler önüne serdiler.

Böyle saldırıların önüne geçmek için bulut sistemlerinin ciddi güvenlik önlemleriyle korunması gerekiyor. Bilgisayar korsanları son derece akıllıca davranarak güvenlik açıklarını para kazanmak için kullanıyorlar. Bu konuda en büyük görev, söz konusu bulut sistemlerinin üreticileri olan Tesla gibi ciddi firmalara düşüyor.

Tesla tarafından konuyla ilgili yapılmış resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.