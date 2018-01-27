Youtube'da yayınlanan bazı reklamların hacklenerek, ziyaretçilerin CPU güçlerinden faydalanarak kripto para madenciliği yaptığı tespit edildi.

Kripto para birimleri özellikle de 2016 yılının ortasından beri gelen inanılmaz yükselişiyle bir çok kişinin odağında. Özellikle de bir çok site legal veya illegal olarak, madencilik işlemlerini siteye giren ziyaretçileri üzerinden yapıyor. Ancak özellikle de illegal madencilik alanında çok ilginç bir tehlike, son dönemlerde hiç beklenmeyen bir yerden ortaya çıktı.

Youtube reklamları, normalde Google'ın Adsense alt yapısını kullanarak çalışan bir sistem. Genelde buraya yüklenen reklamların çoğunun da Google tarafından denetlendiği biliniyordu. Güvenlik firması Trend Micro'ya göre geçtiğimiz haftadan beri bir çok Youtube reklamının hacklendiği ve ziyaretçilerin CPU'sunu kullanarak kripto para madenciliği yaptığını ortaya çıkardı.

Özellikle de Japonya, Fransa, Tayvan, İtalya ve İspanya'daki kullanıcıları hedef alan bu reklamlar, yine bu bölgedeki kullanıcıların antivirüs programlarının uyarısıyla konuyu farketti. Monero adlı kripto para biriminin madenciliğini yapmak için kullanılan CoinHive adlı yazılım tabanını kullanan reklamların ise aslında oldukça ilginç bir ironiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Çünkü CoinHive normalde etik kripto madencilik için yapılmış bir yazılım. Yani yazılım alt tabanı normalde bu tip, etik dışı madencilik yazılımı olarak kullanılmasına izin verilmiyor. Bu anlamda da Avast dışında bir çok antivirüs programı bu yazılımı bir tehtid olarak algılamıyor. Ancak dönüştürülerek etik dışı bir madencilik silahı haline gelen bu yazılım, CPU'yu aşırı yorduğu için, bilgisayarlarından kripto para madenciliği yapıldığını bilmeyen kişiler için oldukça tehlikeli.

Google bu reklamları farkettiği gibi bir iki saat içerisinde yayından kaldırmış. Hatta daha sonrası için benzer yazılımı kullanan reklamlar için de, denetleme yazılımlarını geliştirdiklerini dahi söylüyorlar. Ancak etik dışı kripto para madenciliği, bildiğiniz gibi yaratıcılıkla sınırlı. Ciddi önlemler alınmazsa, bir çok kişi de blockchain sisteminden rahatsız olmaya devam edecek gibi gözüküyor.