Kripto Para Madenciliği Yapan Oyun Steam'den Şutlandı

Abstractism isimli oyun, 'kripto para madenciliği yapması' sebebiyle Valve tarafından Steam'den çıkarıldı.

Dinlendirici ve minimalist tasarımlı bir platform oyunu olarak dikkat çeken Abstractism, ilk olarak abartılı GPU ve CPU kullanımı ile şüpheleri üstüne çekti. SidAlpha isimli Reddit ve YouTube kullanıcısının oyunu kripto para madenciliği yapmakla suçlaması sonrası ortalık iyice karıştı.

Oyunun Steam sayfasında ciddi tartışmalar dönerken, yapımcısından oldukça garip bir açıklama geldi:

"Bitcoin'in devri geçti. Biz Absctractism'i sadece Monero Coin madenciliği için kullanıyoruz. Abstractism kripto para madenciliği yapmaz. Muhtemelen yüksek grafik ayarlarında oynuyorsunuzdur; bu durumda biraz CPU ve GPU gücü gerekiyor."

Gördüğünüz üzere ilk cümlede söylediğini ikinci cümlede yalanlayan yapımcı, böylece oyunun da sonunu hazırlamış oldu. Kısa sürede artan şikayetleri ve bu mesajı değerlendirmeye alan Valve, oyunun Steam sayfasını sildi. Böylece insanların bilgisayarları üzerinden haksız kazanç elde eden oyun da tarihe karışmış oldu.