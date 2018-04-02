Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralara yatırım yapan insanların bir kısmı, modern dünyanın beklenmedik dolar milyonerleri oldular. Onların arasındaki bu yarışın en gözde sembolü ise Lamborghini satın almak.

2017’nin hızlı yükselen ve sıradan insanların bir kısmını aniden milyoner yapan kripto paralar, son 4 aydır çalkantılı bir süreç geçiriyorlar. Ancak o vakte kadar pek çok eski yatırımcı, yılbaşı öncesinde yaşanan ani yükselişin katkısını gördüler. Durup dururken milyoner olanlar, son anda bu işten vazgeçenler falan derken sayısız hikaye duyar olduk.

Kripto para dünyasında zengin olmanın yegane sembolü de bir Lamborghini satın almak. İtalyan spor arabaları, kripto para zenginlerinin sosyal medyadaki gövde gösterisi aracı oldu. İnsanlar minimum 200.000 dolar fiyatı olan bu araçlara ilgi duyuyorlar, ancak satışları patlatan da kripto para zenginleri oluyor.

35 yaşındaki bir Bitcoin yatırımcısı olan Peter Saddington, geçtiğimiz sonbahar aylarında yalnızca 45 Bitcoin ödeyerek bir Lamborghini Huracan almıştı.

2015 yılında Crypto Realty Group isimli bir şirket de insanların kripto paralarla ev almalarına olanak sağlayan sistem kurmak istemişti. Daha sonralarda Bitcoin ile satılan Lamborghini örneği, yeni nesil emlak ödeme sistemine de referans sağladı.

Kripto paralarla bir şeyler satın alma durumuna henüz dünya alışabilmiş değil. Fakat diğer taraftan, kripto paralarla satın almak işlemleri de gün geçtikçe gelişiyor.

Lamborghini alanlar arasında en değerli ikinci kripto para birimi Ethereum kurucularından Vitarik Buterin de var. Kendisinin kırmızı bir Aventador ile çekilen görüntüleri uzun süre önce viral olmuştu. Kaç tane kripto para milyonerinin gerçekten kaç tane Lamborghini aldığı bilinmiyor. Ancak son zamanlarda açıklanan satış rakamları, artışın en büyük nedeni olarak kripto zenginlerini gösteriyor.

Lüks otomobil firması, 2017 yılında toplam 3815 araç satışı yaptı. Kaliforniya Costa Mesa’da yer alan Lamborghini mağazası yöneticilerinden birisi, Bitcoin’in 20 bin dolara yaklaştığı dönemde satışların önemli ölçüde arttığını söyledi.