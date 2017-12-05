ManageGo adlı çevrimiçi bir ödeme platformu, ev kiralarının kripto para aracılığıyla ödenmesinin yolunu açtı. Ancak ödemeler her ne kadar kripto para olarak yapılsa da bu para mülk sahibine dolar olarak geçecek.

New York merkezli bir çevrimçi ödeme platformu olan ManageGo, ev sahipleri ve kiracıları birbirine bağlıyor. Bu şirket yeni aldığı bir kararla, kripto para birimlerini hizmetlerine entegre ettiklerini ve kiracılara kripto para ile ödeme yapma imkanı sağladıklarını belirtti.

ManageGo, yaptığı açıklamada, bitcoin, litecoin veya etherium gibi kkripto paralar güncel kurlar doğrultusunda ABD dolarına dönüştüreceklerini kaydetti. Platform, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin doğru dönüşümleri almasını sağlamak için gerçek zamanlı döviz kurlarından yararlanacaklarını söyledi. Bunu sağlamak için de Coinbase'in uygulama programlama arabiriminin (API) kullanaılacağı açıklandı.

ManageGo, başkan yardımcısı Chaim Lowenstein, yaptığı açıklamada, bunu yapabileceklerini gördüklerini ve dönüştürme riskini aldıklarını söyledi. Şirketin amacının ödemeleri daha kolay bir hale getirmek olduğu da kaydedildi.

Kripto Paraların Meşruiyeti Artıyor

Kripto para birimlerini kabul etmeye karar veren her yeni satış yeri kripto paraların meşruiyetini artırıyor. Örneğin, Londra merkezli London Block Exchange , bireylerin günlük işlemlerinde kripto para birimlerini kullanmalarını kolaylaştırmak için bankamatik kartı sunmaya çalışıyor. Diğer yandan ABD'de bulunan birçok büyük parakende şirketi de kripto paraları ödeme olarak kabul etmeye başladı. Hatırlayacağınız üzere Avrupa'da da birçok kurum yine bitcoini ödeme olarak aldıklarını duyurmuştu.