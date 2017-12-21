Kripto Para Trendi Bir Markanın Yükselişine Yaradı

Adını 'Blockchain' olarak değiştiren firmanın hisse senetlerinde %300 oranında artış yaşandı. Sebebi de yatırım yapanların neye yatırım yaptıklarından bihaber olmaları. Zira firmanın dijital para sektöründe hiçbir uzmanlığı bulunmuyor.

Aşağıda ‘Long Island Iced Tea Corp.’ın hisse senedi değerini görüyorsunuz. Yapılan çalışmalar, ekonomik zorlukların ve siyasi çalkantıların, alkol tüketimini arttırdığını gösterir ama bu firmanın sattığı içecekler alkolsüz olmasına rağmen hisse senetlerinde yüzde 200’ün üzerinde artış sağlandı. Bunun tek nedeni ise ismini ‘Long Blockchain’ olarak değiştirmiş olması.

Artık global çapta kullanılabilir blockchain teknoloji çözümlerine yatırım konusuna odaklandığını söylüyor firma ama, bu iş için kripto firmalarla yaptığı hiçbir ortak çalışma yok. Üstelik firmanın yeni açtığı longblockchain.com’da şöyle yazıyor:

“Firma, blockchain teknolojisinin de dahil olduğu özel fırsatları değerlendirme konusunda başlangıç aşamalarında bulunuyor. Bununla birlikte firmanın bir işlem gerçekleştirmek için bu birimlerin hiç biriyle bir anlaşması bulunmadığı gibi, bu ve bunun gibi herhangi bir birimle kesin bir anlaşma yapılacağına dair herhangi bir garanti de bulunmuyor.”

İyi iş. Daha önce merkezi olmayan teknolojiler alanında yer almamış firmalar için işe yarıyor gibi görünüyor bu taktik. Yani bu firmaya yatırım yapmak, paranızı çöpe atmak gibi bir anlam ifade ediyor. Örneğin Under Armor bu yıl felaket bir çöküş yaşamıştı. BlockArmor koysa adına, yırtar belki. Snapchat de bu dünyada uzun süreli kalıcı değil gibi. Tabii adını ‘SnapCash’ olarak değiştirmezse. Blue Apron’ da zor günler geçiriyor, değil mi? Bu moda sözcüklerden anlamayan ya da umurunda olmayan, kafası çalışmayan tiplerden taze yatırım kapmak için o da adını değiştirse, büyük ihtimalle işe yarayacaktır.

Bu yıl büyük kayıplar yaşayan firmaların isimlerini yıl başından sonra 'kripto teknoloji blockchain’ firmaları şeklinde değiştirmelerini dört gözle bekliyoruz.