Kripto Para Üretirken Evi de Isıtan Madenci: Qarnot QC-1

Qarnot adlı bir şirket kripto madenciliği yapan cihazların ürettiği sıcaklığa yoğunlaşan ilk girişim oldu. Şirket, QC-1 "kripto ısıtıcısı" ürünüyle yüksek elektrik tüketimiyle kripto para çıkartırken bir yandan da size ısınma masraflarından tasarruf etme imkanı sunuyor.

Bir PlayStaiton ya XBox cihazınızın odanın tam ortasında durarak sizi ısıttığını hayal edin. Elbette pek gerçekçi durmuyor, birisi size böyle bir şey dese soğuk bir espri gibi bile algılayabilirsiniz. Ancak Fransa merkezli bir şirket olan Qarnot ürettiği ürünle asıl işi o olmasa da sizi ısıtacağını söylüyor ve şaka yapmıyor. Şirket sadece evinizi değil çıkardığı kripto paralarla cebinizi de ısıtıyor.

Bir radyatöre benzeyen QC-1, oldukça güzel bir tasarımla evin bir köşesinde şık bir duruş sergileyebilir. Siyah ızgaraları ve ahşap bir çerçevesi olan cihaz tıpkı bir mobilya parçası gibi duvar dibinde kendine yer bulabilir. Cihaz sıcaklığı, 60MH / s'ye kadar çıkabilen iki Sapphire Nitro + Radeon RX 580 ekran kartı ile sağlıyor. Şirket tarafından cihazla ilgili olarak "kusursuz sessizlik" ifadeleri kullanılıyor çünkü içinde fan veya sabit sürücü bulunmuyor. Cihaz her ne kadar ilk başlarda Etherium üretimi için tasarlansa da Litecoin ve diğer kripto para birimleri üretmek için de kullanılabilir. Bununla birlikte kullanıcılar, hesaplarını izleyebildiği mobil uygulama sayesinde "ısıtma yükseltici modunu" etkinleştirebiliyorlar.

QC-1, halihazırda 2900 Euro yani 13600 TL civarından alıcı bulabiliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada cihazların parti parti üretileceği belirtilirken 20 Mart'dan önce sipariş verenlerin madencilerine 20 Haziran'dan önce kavuşabileceği söylendi. Biraz pahalı gibi görünse de sessizce size para kazandırabilecek bir ürün, ısınma olarak da gayet etkili olduğu düşünülürse oldukça mantıklı geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz sice bu fiyata değer mi?