Uygulama geliştiricisi, MIT öğrencisi ve teknoloji şirketlerinin 16 yaşında olmasına rağmen staj için peşinden koştuğu Harshita Arora isimli genç yetenek, kısa bir süre önce kripto para fiyatlarının takip edilebileceği bir uygulama yayınlamıştı. Arora, Reddit üzerindeki bir grup tarafından tecavüzle tehdit edildi.

Kripto paralar artık hayatlarımızda önemli bir yere sahipler. Neredeyse her gün onlar hakkında konuşuyor ve gelecekte ne durumda olacakları hakkında kafa yoruyoruz. Bazı gençler ise bu işi takip etmekle kalmıyorlar, bu işi geliştirmeye ve geleceği inşa etmeye çalışıyorlar.

Dünyanın önde gelen teknik üniversitelerinden MIT’den burs alan ve kısa bir süre önce bizim de gündeme taşıdığımız Harshita Arora, Crypto Price Tracker adında bir iOS uygulaması geliştirmişti.

Arora, Reddit üzerinde ürettiklerini paylaşan binlerce programcıdan birisi. Fakat aynı platformda insanların emeklerine salça olup huzur bozan çeşitli gruplar da var. Arora’nın yazdığı uygulama kısa sürede gündem olup App Store’da en çok indirilenler listesine girince bu gruplar harekete geçtiler.

Nefret dolu mesajlar, tecavüz tehditleri ve çevrim içi ortamda karşılaşabileceği her türlü tehditle karşılaşan genç, uygulamayı aslında bir başkasından çalarak yaptığı iddialarıyla yüz yüze kaldı. O iddiaların bir kısmı şöyle:

"Muhtemelen 16 yaşında böyle bir kız yok, her şey 0.99 dolarlık uygulamayı satmak için hayal ürünü ve kısa sürede büyük bir aldatmaca gerçekleştirildi."

Arora ise iddialar karşısında Hindistan’ın Yeni Delhi bölgesinde, kendi imkanlarıyla yetişen amatör bir programcı olduğunu savundu. Arora tıpkı diğer programcılar ve teknoloji girişimcileri gibi, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için bilgisini silah olarak kullanan gençlerden.

Genç kız okulunda aldığı bilgisayar eğitiminin üzerine kendi çabasıyla Adobe’nin tasarım programlarını öğrendi. 2016 yılında ise teknoloji dünyasında kariyer yapmaya karar verdi.

Kendisinin App Store üzerinde bulunan Crypto Price Tracker isimli ücretli uygulamasına şuradan ulaşabilirsiniz.