Sirin Labs, geçtiğimiz Eylül ayında kripto para yatırımcılarına özel akıllı cüzdan içeren, güvenli bir telefon ve bilgisayar tasarladığının haberini vermişti. 1000 dolara satılacak telefonun üreticisi ise Apple’ın iPhone’larını üreten Tayvan merkezli şirket Foxconn olacak.

Sirin Labs, sadece Blok Zinciri yatırımcılarına özel olarak telefon geliştirdi. Cihazın içerisinde standart akıllı telefonlara nazaran çok daha güvenli olan akıllı cüzdan yazılımları bulunuyor. Aynı zamanda cüzdanda bulunan kripto paralarla alışveriş yapmaya izin veriyor. Mobil veri bağlantısı sayesinde madencilik işlemleri yapılabilen cihazın, Android tabanlı özel bir işletim sistemiyle geleceği de açıklandı.

Finney isimli cihazın iris tarayıcısı, parmak izi okuyucusu sensörler tarafından desteklenmesi, yazılımsal güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkartıyor. Ek olarak kullanıcılar için basit bir parola seçeneği de bulunuyor. Böylece kripto paralar için akıllı cüzdanlara verilen uzun anahtarları her seferinde hatırlamak zorunda kalmıyoruz.

Finney Phone'un tanıtımını ünlü belgesel sunucusu Jason Silva gerçekleştirdi.

Cihazın ilk etapta Vietnam ve Türkiye’de bulunan, kripto para yatırımcıların bol olduğu şehirlerdeki mağazalarda satılması bekleniyor. İsviçre merkezli şirket Sirin Labs, şimdiden 25 binden fazla ön sipariş aldığını açıkladı ve 2018 içinde 100 bin adet Finney telefonu satmayı hedefliyor.

Sirin Labs, cihazın başlatacağı finansal teknoloji destekli akıllı telefonlar için farklı patent girişimlerinde de bulunuyor. Firma, diğer üreticilerle ortaklık kurarak, farklı markaların da benzer cihazlar üretmesini sağlayacak. Hatta ilk etapta Huawei ile görüşmelerin başladığı bildirildi.

Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak, 5.5 inçlik bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Finney, 64GB depolama alanı, 6GB RAM, 12 MP arka kamera ve 13 MP ön kamera desteği ile birlikte geliyor. Elbette çıkış noktası olan kripto para güvenliği için de parmak izi tarayıcısı ve iris tarayıcısı da bulunuyor.

Şimdilik cihaz hakkındaki detaylar bunlarla sınırlı. Önümüzdeki haftalarda daha detaylı incelemeler yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Kripto paralarla birlikte genişleyen finansal teknoloji ağı, önümüzdeki yıllarda üreticilerin yeni cihazlarını da şekillendireceğe benziyor.