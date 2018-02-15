Kripto Paralar Boşanma Davalarının Da Konusu Oldu!

Birleşik Krallık'ta, kripto paralar konusunda yaşanan ihtilaflardan dolayı, boşanma davalarının gerçekleştiği bildirildi.

Kripto para piyasası, toplam 830 milyar doları bulan değeriyle, neredeyse bir çok kişinin pozitif veya negatif de olsa radarında. Bu anlamda da aynı oranda, kripto paraların hayatımıza etki etmesini de haberlerden okumaya başladık. Bitcoin.com'da yer alan bir habere göre Birleşik Krallık´ta bulunan bir hukuk firması, şu anda ellerinde olan üç boşanma davasında ayrılmak isteyen çiftlerin, değeri son yıllarda kat kat artan kripto paralar konusunda ihtilaf yaşadığını açıkladı.

İlgili habere göre Birleşik Krallık´ta faaliyet gösteren Royds Withy King hukuk bürosunun üstlenmiş olduğu boşanma davalarından birinde 840 bin dolar değerinde kripto para, boşanma davasında tartışmalı bir şekilde paylaşılmaya çalışılıyor. Hukuk bürosundan yapılan açıklamada, şirketin üç farklı boşanma davasında yüksek değerde kripto varlıkların paylaşımı konusunda görüşmeler yapıldığı belirtildi. Bu davaların şirketin beklediği kripto para davaların ilk dalgası olduğunu belirten yetkililer, "Üç davada da eşler ya kripto paralara yatırım yapmış ya Bitcoin, Litecoin, Ripple ve Ethereum´un da aralarında olduğu kripto para birimleri satın almış” dedi.

Davalardan birinde Kasım 2016´da gerçekleşen ilk yatırım tutarı 80 bin sterlin değerindeyken, Aralık 2017´de bu yatırımın toplam değeri 1 milyon sterline yükselmiş ve şu anda değeri tekrar 600 bin sterline (840 bin dolar) gerilemiş. Hukuk bürosunun partnerlerinden Vandana Chitroda yaptığı açıklamada, kripto paraların izlenilebilir olmamasını “tam bir kabus” olarak nitelendiriyor.

Durum oldukça negatif gibi gözükse de, ister kripto para birimi olsun, ister herhangi bir para birimi olsun, para insan anlaşmazlıklarının hep merkezinde olmaya devam edecek. Bu anlamda kripto paraların başlı başına suçlanabileceğini düşünmüyorum. Ancak kripto paraların bir anlamda boşanma davalarının bile merkezinde olması, ne kadar günlük yaşantımıza girmiş olduğunu bir kere daha gösteriyor.