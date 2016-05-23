Kripto Para Zenginlerinin İmrendiren Instagram Paylaşımları!

Takvimler 2009 yılını gösterdiğinde Bitcoin adı verilen bir kripto para çıktı. İlk etapta kirli işler için kullanılan bu kripto para değerlenmeye başlayınca alım-satım yapan insanlar, onu zamanla bir yatırım aracı haline getirdiler.
Bitcoin’in çıkışı ve popüler hale gelişinden 9 yıl sonra bugün, 1500’ü aşkın yatırıma müsait kripto para birimi var. Merkezi olmayan ve değerini yatırımcısının belirlediği bir araç olarak farklı amaçlarla üretilen bu kripto paralar, Bitcoin’in merkezinde olduğu aylar süren yükselişinde binlerce insanı servet sahibi yaptılar.
Normalde teknoloji dünyasının yatırım ve girişim tarafında erkeklerin yüzlerini göremey alışsak da kripto para dünyasında kadınların da adı geçiyor. Günümüzdeki analizler, yatırım dünyasının %29’unun kadınlardan oluştuğunu ve bu oranın arttığını gösteriyor.