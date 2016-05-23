Kripto Para Zenginlerinin İmrendiren Instagram Paylaşımları!

Takvimler 2009 yılını gösterdiğinde Bitcoin adı verilen bir kripto para çıktı. İlk etapta kirli işler için kullanılan bu kripto para değerlenmeye başlayınca alım-satım yapan insanlar, onu zamanla bir yatırım aracı haline getirdiler.

Bitcoin’in çıkışı ve popüler hale gelişinden 9 yıl sonra bugün, 1500’ü aşkın yatırıma müsait kripto para birimi var. Merkezi olmayan ve değerini yatırımcısının belirlediği bir araç olarak farklı amaçlarla üretilen bu kripto paralar, Bitcoin’in merkezinde olduğu aylar süren yükselişinde binlerce insanı servet sahibi yaptılar.

Normalde teknoloji dünyasının yatırım ve girişim tarafında erkeklerin yüzlerini göremey alışsak da kripto para dünyasında kadınların da adı geçiyor. Günümüzdeki analizler, yatırım dünyasının %29’unun kadınlardan oluştuğunu ve bu oranın arttığını gösteriyor.

Kripto para dünyasına giriş yaptıktan sonra birer servete kavuşan ve bunu Instagram gibi sosyal medya hesaplarında sergilemekten çekinmeyen insanları sizin için derledik.

Daniel Colosi, geçtiğimiz yıl bir arkadaşıyla sadece 5 bin dolarlık bir yatırım yaptı ve aylar içinde bu miktar 200 bin dolara kadar çıktı:

Ocak ayında Tayland'a taşınmak istediğini İngiliz Daily Mail gazetesine anlatan Colosi, bu yatırımının öncesinde bir inşaat işçisiydi:

Erik Finmani 2011 yılında, 12. yaş gününde büyükannesinden 1000 dolar hediye almıştı. Finman bu parayı kripto para yatırımı için kullandı ve şu an yaklaşık 4 milyon dolar servete sahip:

Erik, ailesiyle bir anlaşma yaparak 18 yaşına kadar multi milyoner olursa Standford Üniversitesi eğitimini bırakacağını söylüyor:

Eddy Zillan ise tenis dersleri veriyor ve barmenlik yapıyordu. Bu yolla kenarda köşede biriktirdiği 12 bin doları henüz 18 yaşındayken kripto paralara yatırdı. Şu an 1 milyon doların sahibi:

Hayatına bir lise öğrencisi olarak devam edeb Zillan, kazandığı servetle Cryptocurrency Financial adında bir kripto para yatırım şirketi kurdu:

Cameron ve Tyler Winklevoss ikiz kardeşler, Facebook'a açtıkları telif hakkı davasından zaferle ayrıldılar ve elde ettikleri tazminatı, kripto para yatırımlarında kullandılar.

Dünyanın ilk Bitcoin milyarderi olan ikiz kardeşler, bu işe sadece 11 bin dolarla başladılar ve şu an 1 milyar doların üzerinde servetleri var: