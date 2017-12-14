Kripto Paralar, Şimdi de Moda ile Karşımıza Çıkmaya Başladı

Dünyanın en ünlü üç kripto parası Bitcoin, Ethereum ve Litecoin için kazak tasarımları yapıldı.

Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi kripto paralar, her geçen gün daha fazla artış göstererek insanların psikolojisini bozmaya devam ediyor. Zamanında Bitcoin ve türevinde kripto paralar satın alıp kenara koyan kullanıcıların mutluluktan havalara uçtuğu, imkanı olmasına rağmen satın almayanların çıldırdığı bir dönemdeyiz. Kripto paraların geleceğinin nasıl olacağını bilemeyiz, bilsek de söyleyerek bu taşın altına giremeyiz, ancak bu kripto para biçimleri için tasarlanmış başarılı kazakları sizler için sunabiliriz.

Dünyanın en ünlü üç kripto para birimi olan Bitcoin, Ethereum ve Litecoin, Noel’e özel kazak tasarımlarıyla karşımıza çıktı. Ülkemizde normal olarak kutlanmıyor olsa da, dünyanın belirli bölgelerinde kutlanan Noel Bayramı şerefine kripto para baskılı kazaklar tasarlandı.

Her biri 59,99 dolar karşılığında satılan bu kazaklar, istenirse 0,00354359 Bitcoin veya 0,1891 Litecoin karşılığında da satın alınabilir. Hoşunuza gider mi bilmiyorum, ancak kripto paraya yatırım yapıyorsanız, kendinize ait çok güzel bir iş kıyafeti bulmuş olabilirsiniz. Peki, sizce kazak tasarımları nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum.