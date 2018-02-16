Gün geçtikçe hayatımızda yer edinmeye başlayan Blok Zinciri sayesinde tanıdığımız kripto paralar, dünyanın çoğu ülkesinde ders müfredatlarına girmeye başladılar. Ülkemizde ise bu alanda ilk örnek bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Medipol Üniversitesi oldu.

Kripto paralar, dünyadaki ekonomistleri ve devlet adamlarını hala çeşitli tartışmalar ekseninde ikiye bölüyor. Bir kısmı geleceğin para birimleri olarak onları gösterirken, diğer kısmı da tam tersi yönde görüş bildiriyorlar. Ancak şu konudaki tartışmalar yavaş yavaş son buluyor: Blok Zinciri geleceğin en büyük teknolojik buluşu olacak, hakkında fikir sahibi olmayan insanların dünyayı kavraması bile zorlaşacak.

Peki insanların fikir sahibi olmaktan öteye geçip bir şeyler üretmeye başladıkları yerleri düşünürsek aklımıza ne gelir? Elbette üniversiteler. Dünyanın pek çok yerinde Blok Zinciri konusu derslere giriyor ve özellikle ekonomi derslerinde kripto paralar, müfredata resmen kazandırılıyor.

Ülkemizde ise bilişim derslerinin içinde akademisyenlerin kendi inisiyatiflerine bağlı olarak bu konular işleniyor. Fakat nihayet beklenen resmi açıklamalardan ilki, İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından yapıldı:

“Son yıllarda finans dünyası başta olmak üzere tüm dünyada yankı uyandıran kripto para birimleri, Medipol’de, “Blockchain (Blok Zinciri) Teknolojisi, Bitcoin ve Kripto Paralar” ismiyle seçmeli ders olarak okutulacak. Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar tarafından verilecek ders, alanında ilklerden biri olacak. Ders kapsamında Blockchain (Blok Zinciri) teknolojisinin nasıl ortaya çıktığı ve sistemin çalışma mantığı, kripto para Bitcoin’in işleyiş mekanizması, güvenilirliği ve geleceği faklı boyutlarıyla ele alınacak.”

Açıkçası kripto paralara geniş bir çerçeveden bakıldıklarında, alt yapılarında bulunan Blok Zinciri teknolojisinin çok ufak birer parçaları oldukları anlaşılıyor. Bunun için müfredata böyle bir ders ekleyip temel eğitim konularından birisi haline getiren Medipol Üniversitesi, takdiri hak ediyor. Kurum, bu adımın sonuçlarını yakın zamanda almaya başlayacaktır.

Güncelleme: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde verilen "Blockchain Programming" dersi, konuyu teknik boyutuyla ele alan ilk ders. Medipol Üniversitesi tarafından verilen ders ise kripto paraların işleyiş mekanizmaları ve ortaya çıkışları hakkında temel atıyor.